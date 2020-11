Incepe sa se destrame Dinamo? Unul dintre cei mai buni fotbalisti din acest sezon ar vrea sa PLECE din Stefan cel Mare dupa doar 3 luni

Rezultatele slabe inregistrate de dinamovisti si situatia financiara incerta au dus la acumularea unor tensiuni in cadrul lotului. Astfel, antrenorul Cosmin Contra a declarat ca se afla in discutii cu oficialii clubului pentru o despartire de comun acord.

Insa plecarea lui Contra ar fi doar inceputul. Presa din Spania noteaza ca Borja Valle ar dori sa plece din Stefan cel Mare dupa doar 3 luni. Conform jurnalistilor de la lavozdegalicia.es, Valle ar vrea sa depuna memoriu pentru a deveni liber de contract, in conditiile in care nu a primit niciun salariu de cand a venit in Romania.

"Iluzii, rezultate slabe si lipsa de profesionalism. Borja Valle a scris pe retelele de socializare urmatorul mesaj <<Problemele nu se vad, dar exista. Continuam sa le infruntam>>.

Desi acum a refuzat sa explice situatia, fotbalistul nu a primit niciun salariu din septembrie, astfel ca se gandeste sa apeleze la FIFA si asteapta sa devina liber. La fel gandesc si alti coechipieri", noteaza sursa citata.

Los problemas no se ven, pero existen... nosotros seguiremos dando la cara siempre ! #yocreo

⚽️

The problems are not seen, but they exist ... we will always continue to face! #ibelieve ⚽️ en Constanta, Romania https://t.co/bVixOuh4FO