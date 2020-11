"Vom invinge la zero Irlanda de Nord!" Alexandru Albu spera sa debuteze la echipa nationala! Unde crede ca va evolua in viitor mijlocasul lui UTA

Irlanda de Nord-Romania se va juca miercuri de la ora 21:45, iar meciul e transmis in DIRECT de PRO TV si www.sport.ro.

Alexandru Albu (27 de ani) este increzator inaintea partidei cu Irlanda de Nord. Mijlocasul de la UTA Arad ar vrea sa debuteze, iar Romania sa invinga la zero in ultima partida din grupa.

Intrebat in ce campionat puternic din Europa s-ar vedea jucand, Albu a raspuns ca i s-ar potrivi Liga din Spania sau Italia.

"Nu am frica de nimic. Am intalnit niste colegi minunati, stim ca ne asteapta o lupta grea. Momentan sunt imprumutat la UTA, dar sunt sigur ca lucrurile se vor aseza. Voi ramane la UTA in continuare sau voi gasi o alta echipa. Vreau sa ajung intr-un campionat puternic, poate Spania sau Italia deoarece ma prinde acel stil de joc.

Ma bucur ca am ajuns aici, sper ca voi si juca, iar prin evolutiile mele sa fiu convocat in continuare. Meciul cu Irlanda de Nord va fi foarte greu, pentru ca intalnim un adversar puternic si agresiv, care se inchide foarte bine, stim ca ne va astepta o adevarata batalie, dar sunt sigur ca vom castiga, 1-0 sau 2-0 ar fi suficient", a declarat Alexandru Albu pentru FRF.tv.