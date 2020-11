"Pai cum este posibil sa scrii, mai penibilule, ca ma plang?!" Talpan, criza de furie dupa incidentul din instanta

Florin Talpan a reactionat dupa procesul de la Curtea de Apel de luni!

Juristul Clubului Sportiv al Armatei Steaua, Florin Talpan a reactionat dupa incidentul din instanta, de la procesul dintre FCSB si CSA Steaua pentru palmares.

La Curtea de Apel a fost prezent si Gheorghe Mustata, in calitate de reprezentant al Asociatiei Salvati Steaua. Dupa cum informa ProSport luni, Talpan s-ar fi aratat deranjat de prezenta lui Mustata in sala si a cerut judecatorului sa il dea afara din sala in repetate randuri, insa cererea nu a fost aprobata.

Ulterior, Florin Talpan a reactionat dupa stirile aparute, cu un mesaj postat pe pagina oficiala de Facebook.



"Cum este posibil sa scrii, mai penibilule, tu care nici macar nu iti asumi articolul printr-o semnatura, sa afirmi ca eu ma plang, ca nu stiu daca voi castiga procesul cu palmaresul?

Astazi la dosar am solicitat amendarea lui Mustata Virgil deoarecce acesta facea fotografii in sala de judecata!", a motivat Talpan in mesajul de pe Facebook.