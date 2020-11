"Cu cine sa joace? Il inving cu fruntasii din Divizia B!" Avertisment pentru Radoi inainte de meciul cu Irlanda de Nord: "Isi distruge cariera!"

Irlanda de Nord-Romania se va juca miercuri de la ora 21:45, iar meciul e transmis in DIRECT de PRO TV si www.sport.ro.

Ultima partida din calificarile Ligii Natiunilor va avea un impact destul de mare in decizia pe care Mirel Radoi o va lua. Zvonurile din ultima vreme l-ar fi dat pe antrenorul nationalei la Universitatea Craiova, iar faptul ca Radoi nu a infirmat acest lucru, a alimentat si mai mult aceasta stire.

Romania nu a mai jucat partida contra Norvegiei, iar nationala lui Haaland ar putea avea toate rezultatele anulate in grupa. Meciul contra Irlandei de Nord din ultima etapa nu mai are o miza foarte mare, dar Romania nu trebuie sa piarda partida pentru a nu retrograda in Liga C.

Fostul sef al Ligii Profesioniste de Fotbal, Mitica Dragomir, il sfatuieste pe Mirel Radoi ca indiferent de rezultat, el sa ramana la echipa nationala.

"Daca il sfatuieste cineva pe Radoi sa plece de la echipa nationala, nu ii e prieten. Parerea mea e sa ramana in continuare Mirel Radoi, sa nu mearga la Craiova acum. S-ar putea sa nu ia campionatul cu Craiova si isi distruge definitiv cariera. Toata lumea loveste in Radoi.

Am innebunit cu totii. Nu mai suntem sanatosi la cap. Pai cu cine sa joace Radoi? Eu daca fac o echipa din fruntasii Diviziei B, nu ma bate echipa lui Radoi. Pentru ca nu mai avem fotbalisti de valoare", a declarat Mitica Dragomir pentru Antena Sport.