"Toata lumea stie ca Radoi e la noi, mai putin noi!" Reactie din partea Craiovei dupa zvonurile ca selectionerul ar putea sa il inlocuiasca pe Bergodi

Universitatea Craiova a ramas fara antrenor dupa meciul pierdut cu 0-1 pe teren propriu in fata Chindiei Targoviste.

Dupa demisia lui Cristiano Bergodi, s-a vorbit foarte mult despre o posibila preluare e echipei din Banie de catre Mirel Radoi.

Aceste discutii au fost alimentate de declaratiile unor oameni de fotbal din Romania, precum Ioan Becali sau Florin Prunea. Daca fostul agent FIFA si-a exprimat doar parerea personala cu privire la acest subiect, fostul portar a declarat ca are informatii sigure conform carora Radoi il va inlocui pe Bergodi dupa ce va pleca de la echipa nationala.

Intr-o interventie la DigiSport, presedintele clubului din Banie, Sorin Cartu, a vorbit despre acest subiect si a dezvaluit ca exista sansa ca la un moment dat Radoi sa preia banca tehnica a Craiovei.

"Toata lumea stie ca Radoi e la noi, mai putin noi. Ei isi permit sa faca delaratii din astea. Radoi e sub contract cu FRF. Radoi, mai devreme sau mai tarziu, ar putea sa fie la Universitatea Craiova. Cand? Vedem cand ia si el decizii, dar si clubul.

Eu trebuie sa comentez ce spun ei? Pana la urma, e o consipiratie impotriva lui Radoi, care se termina cu venirea lui la Craiova, iar noi cadem in plasa acestei conspiratii. E un raspuns ambiguu pe care pot sa ti-l dau", a spus Cartu sursei citate.

Totodata, Cartu a explicat ca, dupa plecarea lui Bergodi, a avut o discutie cu proprietarul clubului, Mihai Rotaru, dar a dezvaluit ca in aceasta discutie nu s-a pus problema aducerii lui Mirel Radoi: "El oricum trebuie sa stie mai mult decat mine. Eu iti spun suta la suta ca n-am vorbit cu el de venirea lui Radoi la Craiova. O fi vorbit cu altcineva? N-am vorbit cu Mirel de la meciul de acasa cu Clinceni.

Cu domnul Rotaru m-am intanit luni sau marti, cand a fost rezilierea contractului lui Bergodi. Am vorbit despre ce am facut pentru zilele astea. Atunci am vorbit ce facem in perioada urmatoare".