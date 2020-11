FABULOS! Ce le-a cerut Suarez sefilor de la Barcelona dupa partida catastrofala cu Bayern! Conducerea a refuzat din START propunerea!

Luis Suarez a evoluat la Barcelona intre anii 2014-2020.

Atacantul cu peste 190 de partide la Barcelona, le-ar fi cerut oficialilor clubului sa ii prelungeasca contractul pe inca patru ani, potrivit celor de la TV3.

Aceeasi sursa explica faptul ca in ultima luna a lui Suarez la club, uruguayanul a cerut sa ramana la club pana la varsta de 37 de ani, dar sefii Barcei au primit acest lucru foarte bine, avand in vedere varsta atacantul si performantele lui din ultima perioada. Acestia n-au vazut realistica cererea lui Suarez.

Venirea lui Ronald Koeman la Barcelona a coincis si cu plecarea uruguayanului. Antrenorul olandez l-a informat prin telefon ca nu mai are nevoie de serviciile sale. Suarez isi prelungise ultima data contractul cu Barcelona in 2016, iar intelegerea urma sa-i expire in 2021.

In prezent, atacantul a fost infectat cu COVID si va lipsi in partida pe care actuala sa echipa, Atletico Madrid, o va juca impotriva Barcelonei pe 21 noiembrie. Suarez va rata de asemenea si partida cu Brazilia din preliminariile Campionatului Mondial.

Luis Suarez has tested positive for coronavirus ???? Get well soon ❤ pic.twitter.com/SmIfqfIpSi — Goal (@goal) November 16, 2020