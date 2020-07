Borussia Dortmund i-a gasit deja inlocuitor lui Jadon Sancho! Vine din Franta si costa o avere

Jadon Sancho este aproape transferat la Manchester United, iar nemtii de la Dortmund au identificat deja inlocuitorul ideal.

Suma enorma ceruta de Dortmund pentru Jadon Sancho nu este una pe placul lui Manchester United, insa reprezentantii clubului de pe Old Trafford negociaza in continuare cu oficialii Borussiei si sunt increzatori ca vor reusi sa ajunga la un acord. Conform Sky Sports, 120 de milioane de euro vrea Dortmund pentru superstarul englez, dintre care 100 de milioane imediat si 20 sub forma de bonusuri. United nu se asteapta sa aiba vreo problema in a se intelege cu jucatorul si toate eforturile sunt acum concentrate asupra negocierilor cu Dortmund.

Oficialii Borussiei vor ca tranzactia sa fie finalizata cat mai rapid, in asa fel incat la reunirea lotului din 10 august sa aiba deja un inlocuitor pentru Sancho. Conform sursei mentionate anterior, nemtii au identificat deja solutia optima in persoana lui Jonathan Ikone, atacantul de 22 de ani al lui Lille.

Francezul este evaluat de francezi la 50 de milioane de euro, desi nu are cifre extraordinare in acest sezon, cu 3 goluri si 6 pase decisive. Ikone are, insa, calitatile pe care le cauta Dortmund in jucatorii sai de banda, fiind un fotbalist tehnic si rapid, excelent pentru jocul de contraatac.

Ikone este monitorizat si de alte cluburi, printre care si Chelsea, insa londonezii isi concentreaza acum eforturile asupra transferului lui Kai Havertz.