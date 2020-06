Toata lumea voia sa-l vada pe Haaland! Dortmund, spulberata acasa: Kramaric i-a dat 4 goluri!

Dortmund si-a luat adio de la sezonul 2019-2020 cu in rezultat rusinos pe teren propriu.

Borussia a pierdut cu 4-0 in fata lui Hoffenheim. Sigura de locul 2, BVB n-a avut replica in fata adversarei sale. Croatul Kramaric a marcat toate golurile partidei! A fost recital in duelul de la distanta cu Haaland, care n-a mai reusit sa impresioneze. Kramaric a inscris in minutele 8, 30, 48 si 50. Hoffenheim a terminat pe 6 si va juca in Europa League, in timp ce Dortmund merge in Champions League.



Rezultatele ultimei etape din Bundesliga:





Clasamentul final din Bundesliga: