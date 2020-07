Haaland, gata sa cucereasca lumea! Cadoul primit de 'pustiul senzatie' de la oficialii lui Dortmund 

Erling Haaland (19 ani) este una dintre senzatiile fotbalului, dupa un sezon impresionant atat in tricoul lui Salzburg, cat si in tricoul lui Dortmund.

Atacantul norvegian a avut prestatii incredibile in tricoul lui Dortmund in doar jumatate de an, iar nemtii au decis sa il recompenseze pentru asta.

Astfel, Haaland a primit un alt numar pe tricou incepand cu sezonul urmator. Atacantul norvegian va trece de la tricoul cu numarul 17 la tricoul cu numarul 9.

Haaland a inscris 16 goluri in 18 meciuri pentru Borussia Dortmund. Cota de piata a norvegianului este de 72 de milioane de euro.