VIDEO Senzational cu jucatorii lui Lille! Au sarbatorit intr-un mod UNIC calificarea in UEFA Champions League! Ce s-a intamplat in vestiar!

Lille a incheiat campionatul pe locul doi si s-a calificat in UEFA Champions League.

Paris Saint-Germain a castigat pentru a sasea oara in ultimii sapte ani titlul in Franta, iar Lille a incheiat campionatul pe locul doi. Locul secund din Ligue 1 duce direct in grupele UEFA Champions League.

Astfel, Lille va juca pentru prima data din 2011 in grupele celei mai importante competitii intercluburi. In acelasi an, Otelul Galati s-a aflat in grupe, insa a terminat pe ultimul loc, cu 0 puncte. Galatenii au jucat contra celor de la Benfica, Basel si Manchester United.

Au trecut 8 ani de cand Lille nu a mai jucat in grupele UEFA Champions League, iar jucatorii au sarbatorit din plin performanta din acest sezon. Fotbalistii au pus imnul Ligii Campionilor in vestiar si s-au asezat exact ca inainte de inceperea partidelor.