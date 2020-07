Transferul verii e aproape gata! Man United si Borussia Dortmund, aproape de un acord pentru Jadon Sancho! Suma ASTRONOMICA ceruta de nemti

Ole Gunnar Soskjaer vrea neaparat sa il aduca pe Sancho pe Old Trafford.

Adus de Borussia Dortmund de la echipa de tineret a lui Manchester City in 2017, englezul Jadon Sancho a impresionat in acest sezon. Fotbalistul in varsta de 20 de ani a marcat de 20 de ori pentru Dortmund si a oferit si 20 de pase decisive, atragand atentia colosilor financiari ai Europei.

Dupa ce au reusit sa obtina locul 3 in Premier League, pozitie care asigura prezenta in viitoarea editie a grupelor Champions League, cei de la Manchester United au trecut la treaba si vor sa il convinga pe englez sa devina coleg cu Pogba si Rashford. Doar ca mai greu va fi sa ajunga la un acord cu Borussia.

Conform Sky Sports, nemtii vor nu mai putin de 120 de milioane de euro in schimbul fotbalistului lor, iar United nu ar vrea sa achite o suma atat de mare. Totusi, conform aceleiasi surse, reprezentantii celor doua cluburi lucreaza intens pentru a gasi o solutie in cel mai scurt timp. Pe 10 august are loc reunirea celor de la Dortmund, iar oficialii nemtilor vor sa aiba deja un inlocuitor pana la acea data.

United nu a facut inca o oferta oficiala pentru Sancho, dar este singurul club care discuta cu Dortmund despre transferul fotbalistului care mai are contract pana in 2022.