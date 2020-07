VIDEO | Bad Boy Haaland! :) Pustiul minune de la Borussia Dortmund, SCOS CU FORTA dintr-un club de noapte: cum isi petrece vacanta norvegianul

Intr-o filmare postata recent pe Twitter, Erling Haaland este scos cu forta dintr-un club de noapte din Norvegia.

Dupa ce a reusit sa inscrie 13 goluri in cele 15 partide din Bundesliga, Haaland pare ca se bucura acum de vacanta.

Nefericitul eveniment care l-a avut in prim-plan a ajuns viral pe retelele de socializare, iar pe imagini se poate observa cum atacantul este scos cu forta dintr-un club de noapte de agentii de securitate. Decizia acestora nu i-a picat prea bine lui Haaland, care parea extrem de nemultumit ca nu mai poate sa petreaca in continuare.

Erling Haaland was kicked out of a nightclub in Norway last night. Glad to see him enjoying his off-season. ???????????????? pic.twitter.com/piZB5fvS3e