Un transfer pentru un record! Borussia Dortmund l-a transferat pe cel mai scump jucator de 17 ani din istoria fotbalului! 

Borussia Dortmund a reusit sa oficializeze transferul unui tanar jucator din Anglia.

Este vorba despre Jude Bellingham, jucator adus de la Birmingham City in schimbul sumei de 29 de milioane de euro.

In urma acestui transfer, tanarul fotbalist a intrat in istorie drept cel mai scump jucator in varsta de 17 ani.

Odata cu sosirea in Bundesliga, Bellingham ii calca pe urme compatriotului sau, Jadon Sancho, transferat de Borussia in 2017 de la Manchester City.

Incantati de transferul englezului, cei de la Dortmund au sarbatorit postand pe contul oficial de Twitter un videoclip in care fotbalistii canta cunoscuta melodia a celor de la Beatles, 'Hey Jude'.