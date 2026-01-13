PSG, campioana en-titre a Franţei şi a Europei, a dominat întâlnirea şi a avut numeroase ocazii de a marca, însă nu l-au putut învinge pe portarul Obed Nakmbadio, unul dintre cei mai buni jucători de pe teren.

Oaspeţii au înscris golul victoriei în repriza secundă a meciului de pe Parc des Princes, prin Jonathan Ikone (74), fost jucător la PSG!

Paris Saint-Germain, deţinătoarea trofeului, a fost eliminată luni din Cupa Franţei la fotbal, în şaisprezecimile de finală, fiind învinsă la limită pe teren propriu, cu scorul de 1-0, de rivala locală Paris FC, care revenit în Ligue 1 în acest sezon, după o aşteptare de 46 de ani.

Acest eşec suprinzător s-a produs la patru zile după ce PSG a cucerit Supercupa Franţei, la loviturile de departajare, în faţa formaţiei Olympique Marseille, în Kuwait.

Echipa pregătită de antrenorul Luis Enrique vine după un an 2025 istoric, în are PSG a cucerit şase trofee (Ligue 1, Cupa Franţei, Trofeul Campionilor, Supercupa Europei şi Cupa Intercontinentală) din şapte posibile (finala Cupei Mondiale a Cluburilor, pierdută în faţa englezilor de la Chelsea).

”Lovitură ca de tunet”, a titrat L'Equipe, cu o expresie franceză care denotă o surpriză șocantă.

”Dominată clar de o echipă PSG ineficace din punct de vedere ofensiv, Paris FC a exploatat contraatacul și a reușit golul victoriei cu un sfert de oră înainte de final. Acum, PFC este în optimi”, a scris publicația franceză.

La echipa lui Luis Enrique au evoluat practic toate vedetele: Dembele, Kvaratskhelia, Vitinha, Barcola, Goncalo Ramos, Fabian Ruiz etc.

47.000 de spectatori au fost prezenți pe Parc des Princes.

Rezultatele din 16-imile Cupei Franţei



Sâmbătă

CA Montreuil (R1) - (+) Amiens (L2) 2-4

US Orleans (Nat) - (+) AS Monaco (L1) 1 - 3

Bastia (L2) - (+) Troyes (L2) 0-2

Angers (L1) - (+) FC Toulouse (L1) 5-6 după lovituri de departajare (1-1 la finalul timpului regulamentar)

Le Puy (Nat) - (+) Stade Reims (L2) 0-3 la lovituri de departajare (0-0 la finalul timpului regulamentar)

Hauts Lyonnais (N3) - (+) Lorient (L1) 1-3

Istres (N2) - (+) Laval (L2) 0-2

US Avranches (N2) - (+) RC Strasbourg (L1) 0-6

Duminică

Sochaux (Nat) - (+) RC Lens (L1) 0-3

Nantes (L1) - (+) OGC Nice (L1) 3-5 la lovituri de departajare (1-1 la finalul timpului regulamentar)

(+) Le Mans (L2) - Nancy (L2) 4-1 la lovituri de departajare (0-0 la finalul timpului regulamentar)

FC Metz (L1) - (+) Montpellier (L2) 0-4

Chantilly (N2) - (+) Rennes (L1) 1-3

Lille OSC (L1) - (+) Olympique Lyon (L1) 1-2

Luni

Paris Saint-Germain (L1) - Paris FC (L1) 0-1

Marţi se dispută partida Bayeux (R1) - Olympique Marseille (L1).

Echipele precedate de semnul (+) s-au calificat în faza următoare a competiţiei. Info: Agerpres

