Atentie la el! Gol SUPERB inscris de noua 'bijuterie' a lui Dortmund! Pustiul de 16 ani a inscris dintr-un unghi aproape imposibil 

Youssoufa Moukoko (16 ani) este unul dintre cei mai promitatori tineri fotbalisti.

Atacantul lui Dortmund a reusit sa inscrie cel de-al treilea gol in Bundesliga in acest sezon, la doar jumatate de an de cand a fost promovat la echipa mare. Moukoko este cel mai tanar debutant si marcator din istoria Bundesliga.

Dupa ce a facut senzatie la academia lui Dortmund, Moukoko incepe sa confirme la echipa mare si inscrie cu usurinta la cel mai inalt nivel. In meciul cu Hertha, a reusit sa inscrie din nou un gol frumos.

Atacantul a patruns in careu in minutul 91, si-a creat spatiu printre aparatorii Herthei, l-a driblat pe Klunter, iar in momentul in care s-a apropiat de tusa, a trimis un sut puternic cu stangul dintr-un unghi aproape imposibil, printre picioarele portarului.

Moukoko scores first home goal! | Borussia Dortmund - Hertha Berlin | 2-0| Bundesliga 2020/21 pic.twitter.com/Yg38JXPvnU — Entertainment & (News) Media (@MirorMediaHouse) March 14, 2021

Moukoko a inscris primul gol pe 21 noiembrie, tot impotriva Herthei, iar cel de-al doilea pe 18 decembrie, impotriva lui Union Berlin.