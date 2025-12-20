Cele două echipe și-au dat întâlnire pe ”Tottenham Hotspur Stadium” în etapa cu numărul 17 din primul eșalon al Angliei, Premier League, care se vede în direct pe platforma VOYO.



OUT de la Liverpool după meciul cu Tottenham



În minutul 80 al meciului, Thomas Frank a făcut o schimbare care a schimbat tot cursul jocului, la 2-0 pentru Liverpool. A fost introdus Richarlison în locul lui Randal Kolo Muani.



Brazilianul a intrat extrem de tăios în joc, bătălios, viguros. A micșorat diferența în minutul 83 și, ulterior, și-a mai creat câteva ocazii importante care puteau restabili egalitatea.



Totuși, după golul lui Richarlison, a intervenit VAR-ul. Iar Dominik Szoboszlai a protestat vehement, fapt care l-a făcut pe ”centralul” John Brooks să-i arate cartonașul galben.



Avertismentul înseamnă că Szoboszlai va rata următorul meci din campionat al ”cormoranilor”, cu Wolves (sâmbătă, 27 decembrie, 17:00), din cauza cumulului de cartonașe galbene.

