VIDEO EXCLUSIV Gest prostesc în Tottenham - Liverpool, sub privirile lui Radu Drăgușin. Tot stadionul a huiduit

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Tottenham - Liverpool, LIVE - AICI.

TAGS:
TottenhamLiverpoolXavi Simonsradu dragusinPremier LeagueVoyo
Din articol

Cele două echipe și-au dat întâlnire pe ”Tottenham Hotspur Stadium” în etapa cu numărul 17 din primul eșalon al Angliei, Premier League, care se vede în direct pe platforma VOYO.

Gest prostesc în Tottenham - Liverpool, sub privirile lui Radu Drăgușin. Tot stadionul a huiduit

  • Vlcsnap 2025 12 20 20h09m24s687
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Foto: VOYO

În minutul 30 al meciului, Xavi Simons l-a contrat neregulamentar pe Virgil van Dijk. L-a călcat cu talpa pe gambă, iar ”centralul” John Brooks i-a arătat cartonașul galben.

Dar VAR-ul a intervenit, iar arbitrul meciului a mers să revadă faza la monitor. După reluări, Brooks a luat decizia să-l elimine pe Xavi Simons.

După cartonașul roșu văzut de Xavi Simons, tot stadionul a început să huiduie.

Echipele de start. Radu Drăgușin, rezervă după aproape un an de la accidentare!

  • Tottenham: Vicario – Porro, Romero, Van de Ven, Spence – Bentancur, Gray – Kudus, Bergval, Simons – Kolo Muani

Rezerve: Danso, Davies, Drăgușin, Johnson, Kinsky, Odobert, Palhinha, Richarlison, Tel

Antrenor: Thomas Frank

  • Liverpool: Alisson – Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Jones – Szoboszlai, Mac Allister, Wirtz - Ekitike

Rezerve: Chiesa, Frimpong, Isak, Lucky, Mamardashvili, Ngumoha, Nyoni, Ramsay, Robertson

Antrenor: Arne Slot

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Rusia a pus capăt acordului militar încheiat cu România în 1994
Rusia a pus capăt acordului militar &icirc;ncheiat cu Rom&acirc;nia &icirc;n 1994
ARTICOLE PE SUBIECT
Tottenham - Liverpool 1-2. Victorie spectaculoasă pentru Cormorani! Drăgușin a rămas pe bancă
Tottenham - Liverpool 1-2. Victorie spectaculoasă pentru Cormorani! Drăgușin a rămas pe bancă
ULTIMELE STIRI
Tottenham - Liverpool 1-2. Victorie spectaculoasă pentru Cormorani! Drăgușin a rămas pe bancă
Tottenham - Liverpool 1-2. Victorie spectaculoasă pentru Cormorani! Drăgușin a rămas pe bancă
OUT de la Liverpool după meciul cu Tottenham
OUT de la Liverpool după meciul cu Tottenham
ACUM: UTA - Dinamo 2-0 | Arădenii se desprind! Ce meci!
ACUM: UTA - Dinamo 2-0 | Arădenii se desprind! Ce meci!
Salah, dat de gol de colegul său de la Liverpool: ce a spus egipteanul &icirc;n vestiar după interviul său exploziv
Salah, dat de gol de colegul său de la Liverpool: ce a spus egipteanul în vestiar după interviul său exploziv
Lovitură grea primită de Liverpool &icirc;n meciul cu Tottenham! S-a &rdquo;rupt&rdquo; imediat după ce a marcat
Lovitură grea primită de Liverpool în meciul cu Tottenham! S-a ”rupt” imediat după ce a marcat
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Leo Grozavu a dat declarația serii după ce FC Botoșani a pierdut cu CFR: &rdquo;Nu suntem vreo mare echipă!&rdquo;

Leo Grozavu a dat declarația serii după ce FC Botoșani a pierdut cu CFR: ”Nu suntem vreo mare echipă!”

Bologna - Inter 1-1 (3-2 d.l.d). Chivu este eliminat! Bologna se duelează cu Napoli &icirc;n finala Supercupei

Bologna - Inter 1-1 (3-2 d.l.d). Chivu este eliminat! Bologna se duelează cu Napoli în finala Supercupei

Daniel Pancu a anunțat &bdquo;tăieri de capete&rdquo; după FC Botoșani - CFR Cluj 0-1: &bdquo;Sunt jucători care nu sunt compatibili cu mine&rdquo;

Daniel Pancu a anunțat „tăieri de capete” după FC Botoșani - CFR Cluj 0-1: „Sunt jucători care nu sunt compatibili cu mine”

După ce a anunțat că exclude doi jucători de la CFR, Pancu a dat și un exemplu: Va avea respectul meu toată viața

După ce a anunțat că exclude doi jucători de la CFR, Pancu a dat și un exemplu: "Va avea respectul meu toată viața"

Nota primită de Cristi Chivu și concluzia amară trasă de italieni după eșecul suferit de Inter &icirc;n Supercupa Italiei

Nota primită de Cristi Chivu și concluzia amară trasă de italieni după eșecul suferit de Inter în Supercupa Italiei

Vladislav Blănuță, atacat &icirc;n rafale &icirc;n Ucraina: &rdquo;Cum poți să fii at&acirc;t de prost?&rdquo;

Vladislav Blănuță, atacat în rafale în Ucraina: ”Cum poți să fii atât de prost?”



Recomandarile redactiei
Salah, dat de gol de colegul său de la Liverpool: ce a spus egipteanul &icirc;n vestiar după interviul său exploziv
Salah, dat de gol de colegul său de la Liverpool: ce a spus egipteanul în vestiar după interviul său exploziv
Tottenham - Liverpool 1-2. Victorie spectaculoasă pentru Cormorani! Drăgușin a rămas pe bancă
Tottenham - Liverpool 1-2. Victorie spectaculoasă pentru Cormorani! Drăgușin a rămas pe bancă
ACUM: UTA - Dinamo 2-0 | Arădenii se desprind! Ce meci!
ACUM: UTA - Dinamo 2-0 | Arădenii se desprind! Ce meci!
OUT de la Liverpool după meciul cu Tottenham
OUT de la Liverpool după meciul cu Tottenham
Ce a apărut pe site-ul lui Tottenham după ce Radu Drăgușin a revenit după accidentare
Ce a apărut pe site-ul lui Tottenham după ce Radu Drăgușin a revenit după accidentare
Alte subiecte de interes
Fricțiuni &icirc;ntre Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul rom&acirc;n + &Icirc;ntrebarea pe care o lansează
"Fricțiuni" între Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul român + Întrebarea pe care o lansează
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin &icirc;nainte de debutul &icirc;n noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul rom&acirc;n
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin înainte de debutul în noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul român
Liverpool trece pe modul low cost . Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Mohamed Salah pleacă de la Liverpool!
Mohamed Salah pleacă de la Liverpool!
E gata! Xavi Simons a fost prezentat și va purta numărul 10
E gata! Xavi Simons a fost prezentat și va purta numărul 10
PSG, pe cale să primească o ofertă astronomică pentru Xavi Simons. Clubul pregătit să ofere 100 de milioane de euro
PSG, pe cale să primească o ofertă astronomică pentru Xavi Simons. Clubul pregătit să ofere 100 de milioane de euro
CITESTE SI
Rusia a pus capăt acordului militar &icirc;ncheiat cu Rom&acirc;nia &icirc;n 1994

stirileprotv Rusia a pus capăt acordului militar încheiat cu România în 1994

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

O bandă de hoți rom&acirc;ni a dat un tun de un milion de dolari &icirc;n Canada. Au jefuit zeci de magazine de haine

stirileprotv O bandă de hoți români a dat un tun de un milion de dolari în Canada. Au jefuit zeci de magazine de haine

Vladimir Putin: &rdquo;Europa va dispărea dacă nu cooperează cu Rusia&rdquo;

stirileprotv Vladimir Putin: ”Europa va dispărea dacă nu cooperează cu Rusia”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!