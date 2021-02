Barcelona, cu ochii pe cel mai in forma atacant din La Liga! A fost in curtea lui Dortmund, insa ar putea face senzatie pe Camp Nou

Echipa condusa de Ronald Koeman sufera in compartimentul ofensiv, mai ales dupa despartirea de Luis Suarez.

Catalanii au un sezon sub asteptari, iar asta se datoreaza si lipsei unui atacant central, mai ales dupa plecarea lui Luis Suarez. Chiar daca pe vremea lui Pep Guardiola echipa evolua cu Messi in rol de 9 "fals", Koeman nu este capabil sa aplice aceeasi tactica, si din cauza profilului diferit al jucatorilor pe care ii are echipa acum. Barcelona il monitorizeaza pe Alexander Isak, atacantul Suedez de la Real Sociedad, care are 12 si doua pase de gol in 20 de partide din sezonul actual de La Liga.

Conform celor de la ESPN, una din prioritatile echipei pentru urmatoarea perioada de mercato va fi un atacant central, indiferent de presedintele care va castiga alegerile la clubul catalan. Totusi, exista si o problema in cazul unui posibil transfer al lui Isak. Borussia Dortmund, clubul de la care a fost cumparat atacantul de Real Sociedad, si-a pastrat o optiune de rascumparare de 30 de milioane de euro, care mai este valabila si in vara urmatoare.



Unul din canditatii la presedentia clubului Barcelona, Toni Freixa, promite o infuzie de capital de 250 de milioane de euro, lucru care ar face posibilele aduceri a lui Haaland si Mbappe, dupa cum spune candidatul. Acest lucru este vazut ca fiind imposibil de catre ceilalti oameni din club, mai ales ca datoriile Barcelonei sunt de ordinul sutelor de milioane de euro, iar afacerea Alexander Isak s-ar dovedi una mult mai rentabila si realista.