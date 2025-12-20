Louis Munteanu, suspendat, a ratat ultimul meci al CFR-ului din acest an, 1-0 cu FC Botoșani, în deplasare. Și, la cât de mult s-a vorbit și se vorbește despre transferul său, sunt șanse mari ca atacantul să nu mai fie în lotul ardelenilor, când Superliga noastră se va relua, în a treia săptămână din ianuarie.

Acest scenariu prinde și mai mult contur, când vedem ce a anunțat Daily Record. Potrivit publicației britanice, vârful CFR-ului e aproape de un transfer la Celtic Glasgow, cea mai tare echipă din Scoția.

„Președintele clubului, Iuliu Mureșan, a spus că CFR așteaptă, în continuare, oferta oficială a celor de la Celtic pentru Louis Munteanu. Formația din Glasgow a fost interesată de internaționalul român de 23 de ani, care acum e evaluat la 5 milioane de lire sterline. El avea un preț de trei ori mai mare, în vară, când de serviciile sale erau interesate echipe din Spania și Olanda“, a scris Daily Record.

În prima parte a acestei campanii, în care a fost cu gândul la o plecare de la CFR, Louis Munteanu a avut niște cifre sub așteptări: 21 de meciuri, 3 goluri și 6 pase de gol, în 1,389 de minute.

În acest moment, Munteanu e cotat la 4,5 milioane de euro de transfermarkt.com.

