Perioada petrecută de Gregory Tade la FCSB, între 2015 și 2016, a fost marcată de tensiuni constante, deși atacantul venise din postura de golgheter de la CFR Cluj.



Adi Popa a rememorat momentul care a rupt definitiv legătura dintre patron și vârful francez. Totul a plecat de la o fază din meciul pierdut cu 0-3 pe Arena Națională, în preliminariile Europa League, când Tade a fost lovit involuntar de o minge șutată de Popa, care se îndrepta spre plasă.

Becali l-a făcut praf pe Tade



Finanțatorul campioanei nu a trecut cu vederea acel moment și a izbucnit a doua zi, în zona de dining de la baza de pregătire, de față cu tot lotul.



„Tade s-a supărat de la o discuție cu nea Gigi după meciul cu Rosenborg. Când am pierdut cu 3-0 pe Arenă, în primele minute am avut eu o ocazie. Am dat mingea, se ducea în poartă, l-a lovit pe el în spate și a ieșit mingea afară.



Și a venit nea Gigi și a zis: «Bă, Tade, eu pe tine nu sunt supărat, că atâta poți! Dar te rog frumos, când dă Popică la poartă, lasă mingea să intre, n-o mai scoate!». Așa i-a zis, bine, sub altă formă, nu pot să reproduc. La câți bani a pierdut atunci… logic că era nervos. Clubul a pierdut și, în speță, nea Gigi. S-a întâmplat la Mogoșoaia, nu în vestiar, în zona de dining, acolo, a doua zi după meci”, a povestit Adi Popa pentru iAMSport.



Gregory Tade a evoluat în 69 de meciuri în Superliga, reușind să marcheze 24 de goluri și să ofere șapte pase decisive.

