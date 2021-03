Pretul HALUCINANT pe care se poate transfera Haaland in aceasta vara! Dezvaluiri de ULTIMA ORA despre pustiul-minune de la Dortmund 

Erling Haaland este unul dintre cei mai in voga tineri fotbalisti ai momentului.

Norvegianul este in atentia mai multor cluburi de pe continent, care se vor lupta pentru transferul fotbalistului in urmatoarea perioada de mercato. Printre echipele favorite sa-l transfere se afla Real Madrid, Chelsea si Barcelona.

Borussia Dortmund nu are un sezon foarte bun, riscand sa nu prinda una dintre pozitiile care sa-i asigure prezenta in Champions League in urmatorul sezon. In aceste conditii, sunt sanse tot mai mari ca transferul lui Haaland sa se faca in vara.

Potrivit jurnalistului Eduardo Inda, pretul minim pe care vor trebui sa-l plateasca cei care vor sa-l cumpere pe pustiul minune al Borussiei se ridica la 150 de milioane de euro.

Suma este una uriasa pentru cluburi in conditiile pandemiei de coronavirus care le-a afectat grav bugetele, astfel ca ramane de vazut cine vor fi cei care se vor aventura sa-i obtina semnatura.