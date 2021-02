Dezvaluirile MOMENTULUI despre 'bestiile' Haaland si Mbappe! Care este, de fapt, clauza atacantului lui Dortmund si cat vrea Kylian pentru a ramane la PSG

Erling Haaland si Kylian Mbappe sunt fotbalistii momentului!

Marile cluburi au pus ochii deja cei doi atacanti care fac senzatie in Europa si asteapta sa le faca oferte de nerefuzat.

Kylian Mbappe (22 ani) negociaza deja de cateva luni cu seicii de la PSG pentru a ajunge la o intelegere in ceea ce priveste prelungirea contractului sau, insa sunt sanse mai sa plece de la campioana Frantei in vara.

Oficialii Parisului fac orice sa se asigure ca Mbappe ramane, astfel ca presedintele Al-Khelaifi a ales sa se implice in negocieri personal. Conform CBS Soccer, campionul mondial vrea un salariu de 25 de milioane de euro anual, plus bonusurile de performanta.

Contractul lui Mbappe expira in vara anului urmator, astfel ca este o prioritate pentru sefii din club.

De cealalta parte, Erling Haaland (20 ani), care a semnat cu Dortmund in urma cu un an, este deja pe radarul unor cluburi precum Real Madrid sau Barcelona. In cazul atacantului norvegian, s-a scris ca are o clauza de reziliere de 75 de milioane de euro, care i-ar permite sa plece din vara.

Cu toate astea, conform sursei mentionate mai sus, clauza de reziliere de 75 de milioane de euro va fi activata in iunie 2022.

In acest sezon, Haaland are 27 de goluri in 25 de aparitii in toate competitiile pentru Dortmund, in timp ce Mbappe are 21 de goluri in 30 de meciuri.