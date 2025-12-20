FOTO Hansi Flick a explodat după gala FIFA The Best: "Mi se pare incredibil, e o glumă!"

Hansi Flick a explodat după gala FIFA The Best: Mi se pare incredibil, e o glumă!
Hansi Flick, antrenorul Barcelonei, a comentat distincțiile acordate de FIFA în cadrul galei The Best, care a fost organizată în această săptămână.

La fel ca în fiecare an, FIFA a acordat premii pentru diverse categorii, cum ar fi cel mai bun jucător, cel mai bun portar, cel mai bun antrenor, cel mai frumos gol sau echipa ideală.

Hansi Flick, furios după ce Raphinha nu a fost inclus în 11-le ideal la FIFA The Best

Din primul 11 ideal anunțat de FIFA a lipsit surprinzător Raphinha (29 de ani). Starul Barcelonei a avut un sezon fabulos, cu 34 de goluri și 26 de pase decisive în 57 de meciuri. Brazilianul a fost golgheter în Champions League, a cucerit titlul în LaLiga și Cupa Spaniei.

Decizia a înfuriat-o teribil pe soția lui Raphinha, Natalia Rodrigues Belloli, care a postat o serie de mesaje critice la adresa FIFA imediat după gală. La câteva zile distanță, a venit rândul lui Hansi Flick să catalogheze drept "o glumă" absența jucătorului său din 11-le ideal.

"Pentru mine a fost incredibil când am văzut. Nu e mare lucru pentru că nu îmi pasă prea mult de cel mai bun prim 11, dar decizia FIFA este o glumă. Când am văzut că Raphinha nu este acolo, mi s-a părut ceva incredibil.

Raphinha a fost un jucător foarte important pentru noi sezonul trecut. A avut 22 de contribuții la goluri în Champions League, care este competiția de top.

Dacă vă uitați la golurile lui, la pasele decisive, la influența sa, e incredibil că nu este acolo. Nu este corect ce i se întâmplă. E o glumă! Nu îmi vine să cred că nu este în cel mai bun 11 al lumii. După acel sezon, ar fi meritat", a spus Hansi Flick, la conferința de presă premergătoare meciului cu Villarreal.

Cum s-a votat la gala FIFA

Raphinha, dezamăgit și după Balonul de Aur

Raphinha a terminat doar pe locul 5 la gala Balonului de Aur din acest an, sub Ousmane Dembele, Lamine Yamal, Vitinha și Mohamed Salah. Brazilianul recunoștea ulterior că a fost dezamăgit de această clasare.

"A fost o dezamăgire personală faptul că nu am câștigat Balonul de Aur. Când dai atât de mult, când muncești zilnic și simți că ai avut un sezon incredibil, e normal să te aștepți să te afli printre cei mai buni.

Locul 5 a fost o onoare, da, dar așteptările mele erau mai mari", spunea Raphinha, luna trecută.

