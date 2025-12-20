Din primul 11 ideal anunțat de FIFA a lipsit surprinzător Raphinha (29 de ani). Starul Barcelonei a avut un sezon fabulos, cu 34 de goluri și 26 de pase decisive în 57 de meciuri. Brazilianul a fost golgheter în Champions League, a cucerit titlul în LaLiga și Cupa Spaniei.

La fel ca în fiecare an, FIFA a acordat premii pentru diverse categorii, cum ar fi cel mai bun jucător, cel mai bun portar, cel mai bun antrenor, cel mai frumos gol sau echipa ideală.

Decizia a înfuriat-o teribil pe soția lui Raphinha, Natalia Rodrigues Belloli, care a postat o serie de mesaje critice la adresa FIFA imediat după gală. La câteva zile distanță, a venit rândul lui Hansi Flick să catalogheze drept "o glumă" absența jucătorului său din 11-le ideal.



"Pentru mine a fost incredibil când am văzut. Nu e mare lucru pentru că nu îmi pasă prea mult de cel mai bun prim 11, dar decizia FIFA este o glumă. Când am văzut că Raphinha nu este acolo, mi s-a părut ceva incredibil.



Raphinha a fost un jucător foarte important pentru noi sezonul trecut. A avut 22 de contribuții la goluri în Champions League, care este competiția de top.



Dacă vă uitați la golurile lui, la pasele decisive, la influența sa, e incredibil că nu este acolo. Nu este corect ce i se întâmplă. E o glumă! Nu îmi vine să cred că nu este în cel mai bun 11 al lumii. După acel sezon, ar fi meritat", a spus Hansi Flick, la conferința de presă premergătoare meciului cu Villarreal.

