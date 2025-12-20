Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a confirmat interesul clubului din Ștefan cel Mare pentru fostul vârf al echipei naționale.

Salariul cerut de George Pușcaș pentru a semna cu Dinamo

Chiar și celebrul jurnalist italian Nicolo Schira a spus că George Pușcaș este aproape să semneze cu Dinamo, însă realitatea este că este destul de greu ca atacantul să ajungă în Ștefan cel Mare.

Motivul? Salariul uriaș cerut de George Pușcaș pentru a semna cu Dinamo. Potrivit GSP, 50.000 de euro solicită lunar internaționalul român, o sumă ”imposibilă” pentru formația din Ștefan cel Mare, care abia a ieșit din insolvență.

La Bodrum, Pușcaș încasa 70.000 de euro lunar.

În cazul în care George Pușcaș nu va reuși să își găsească echipă până la finalul perioadei de mercato, internaționalul român ar putea lua totuși în considerare posibilitatea să semneze cu Dinamo, însă va fi nevoit să își scadă pretențiile financiare.

George Pușcaș ar fi dorit la echipe din Emiratele Arabe Unite și China.

