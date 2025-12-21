EXCLUSIV Pușcaș, lovitura lui Dinamo! Nu s-a ferit să recunoască: „Peste nivelul Superligii”

Pușcaș, lovitura lui Dinamo! Nu s-a ferit să recunoască: &bdquo;Peste nivelul Superligii&rdquo; Superliga
Ovidiu Neacșu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Dinamo negociază cu aducerea lui George Pușcaș.

TAGS:
DinamoSuperligaGeorge Puscas
Din articol

Dinamo vrea să se întărească în această iarnă, iar „câinii” îl au pe listă pe George Pușcaș, atacant liber de contract după despărțire de Bodrum FK.

Echipa lui Kopic a început negocierile cu jucătorul cu 46 de meciuri în echipa națională, dar cele două părți nu au ajuns încă la o înțelegere.

Cum vede Costel Pantilimon venirea lui Pușcaș în Superliga

Costel Pantilimon a vorbit despre posibila mutarea a lui Dinamo din această iarnă și e de părere că ar fi un câștig pentru ambele părți.

Fostul portar de la Manchester City consideră că singura problemă care ar putea apărea este cea de ordin financiar.

(n.r. Crezi că ar fi o mișcare riscantă pentru Dinamo aducerea lui George Pușcaș?) Nu știu dacă este riscant, dar depinde ce va însemna din punct de vedere financiar aducerea lui.

Ei au încercat în ultimii ani și mă bucur că este una dintre echipele care chiar și-a găsit un echilibru și orice mișcare pe care o fac este controlată. Se vede că sunt niște oameni care lucrează cu banii lor și în momentul în care fac o investiție se gândesc de zece ori.

Legat de George Pușcaș, el este un jucător peste nivelul Superligii, să vedem dacă se va adapta aici.

E clar că Dinamo în momentul de față artă bine, mie îmi place antrenorul lor, îmi place modulul de lucru al clubului.

Nu știu dacă e riscantă (n.r. aducerea lui George Pușcaș), dar depinde ce își dorește și George. Mediul cred că e bun, el poate să vadă locurile altfel și să nu se cramponeze în ideea că s-a întors acasă și că e pe final de carieră. Cred că Dinamo e punct bun pentru el, dar va conta foarte mult dorința financiară a fiecărei părți.”, a spus Costel Pantilimon în exclusivitate pe Sport.ro.

Atacantul de 29 de ani are 11 goluri și patru pase decisive în 38 de meciuri jucate în tricoul lui Bodrum.

900.000 de euro este cota lui George Pușcaș, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Afacerea profitabilă de sezon care se confruntă cu lipsa angajaților. Meșterii pot câștiga până la 8.000 de lei pe lună
Afacerea profitabilă de sezon care se confruntă cu lipsa angajaților. Meșterii pot c&acirc;știga p&acirc;nă la 8.000 de lei pe lună
ARTICOLE PE SUBIECT
Dănciulescu a găsit veriga slabă după eșecul lui Dinamo la Arad: &bdquo;Nu m-a convins de c&acirc;nd a semnat&rdquo;
Dănciulescu a găsit veriga slabă după eșecul lui Dinamo la Arad: „Nu m-a convins de când a semnat”
Valentin Costache a spus doar c&acirc;teva propoziții după ce a marcat contra lui Dinamo, echipa care l-a format: &bdquo;Sper să nu se supere pe mine&rdquo;
Valentin Costache a spus doar câteva propoziții după ce a marcat contra lui Dinamo, echipa care l-a format: „Sper să nu se supere pe mine”
Salariul cerut de George Pușcaș la Dinamo! Sumă &rdquo;imposibilă&rdquo; pentru C&acirc;inii Roșii
Salariul cerut de George Pușcaș la Dinamo! Sumă ”imposibilă” pentru Câinii Roșii
ULTIMELE STIRI
Dezvăluiri din interior! Becali și-a &bdquo;mitraliat&rdquo; atacantul după o eroare involuntară: &bdquo;Nu pot să reproduc exact cum i-a zis&rdquo;
Dezvăluiri din interior! Becali și-a „mitraliat” atacantul după o eroare involuntară: „Nu pot să reproduc exact cum i-a zis”
Kylian Mbappe a explicat motivul pentru care l-a imitat pe Cristiano Ronaldo, după ce i-a egalat recordul la Real Madrid
Kylian Mbappe a explicat motivul pentru care l-a imitat pe Cristiano Ronaldo, după ce i-a egalat recordul la Real Madrid
Giovanni Becali dezvăluie singura condiție pentru ca Nicolae Stanciu să semneze cu Rapid
Giovanni Becali dezvăluie singura condiție pentru ca Nicolae Stanciu să semneze cu Rapid
Campioana Rom&acirc;niei se g&acirc;ndește să schimbe proba care a consacrat-o: &bdquo;Nu este exclus ca pe viitor să &icirc;ncerc!&rdquo;
Campioana României se gândește să schimbe proba care a consacrat-o: „Nu este exclus ca pe viitor să încerc!”
Marian Iancu iese la atac: &bdquo;Șucu minte și prostește! Rapid va termina sub FCSB și Craiova&rdquo;
Marian Iancu iese la atac: „Șucu minte și prostește! Rapid va termina sub FCSB și Craiova”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Englezii anunță destinația lui Louis Munteanu: &bdquo;CFR a stabilit prețul&ldquo;

Englezii anunță destinația lui Louis Munteanu: „CFR a stabilit prețul“

Gest prostesc &icirc;n Tottenham - Liverpool, sub privirile lui Radu Drăgușin. Tot stadionul a huiduit

Gest prostesc în Tottenham - Liverpool, sub privirile lui Radu Drăgușin. Tot stadionul a huiduit

Vladislav Blănuță, atacat &icirc;n rafale &icirc;n Ucraina: &rdquo;Cum poți să fii at&acirc;t de prost?&rdquo;

Vladislav Blănuță, atacat în rafale în Ucraina: ”Cum poți să fii atât de prost?”

Hansi Flick a explodat după gala FIFA The Best: Mi se pare incredibil, e o glumă!

Hansi Flick a explodat după gala FIFA The Best: "Mi se pare incredibil, e o glumă!"

Rapid vrea să-l transfere pe fostul jucător de la FCSB

Rapid vrea să-l transfere pe fostul jucător de la FCSB

OUT de la Liverpool după meciul cu Tottenham

OUT de la Liverpool după meciul cu Tottenham



Recomandarile redactiei
Giovanni Becali dezvăluie singura condiție pentru ca Nicolae Stanciu să semneze cu Rapid
Giovanni Becali dezvăluie singura condiție pentru ca Nicolae Stanciu să semneze cu Rapid
Campioana Rom&acirc;niei se g&acirc;ndește să schimbe proba care a consacrat-o: &bdquo;Nu este exclus ca pe viitor să &icirc;ncerc!&rdquo;
Campioana României se gândește să schimbe proba care a consacrat-o: „Nu este exclus ca pe viitor să încerc!”
Kylian Mbappe a explicat motivul pentru care l-a imitat pe Cristiano Ronaldo, după ce i-a egalat recordul la Real Madrid
Kylian Mbappe a explicat motivul pentru care l-a imitat pe Cristiano Ronaldo, după ce i-a egalat recordul la Real Madrid
Marian Iancu iese la atac: &bdquo;Șucu minte și prostește! Rapid va termina sub FCSB și Craiova&rdquo;
Marian Iancu iese la atac: „Șucu minte și prostește! Rapid va termina sub FCSB și Craiova”
Neașteptat! Florin Prunea o exclude din lupta la titlu: &bdquo;Să se bată pentru campionat e o utopie&rdquo;
Neașteptat! Florin Prunea o exclude din lupta la titlu: „Să se bată pentru campionat e o utopie”
Alte subiecte de interes
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei Rom&acirc;niei s-a &icirc;ncheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 &icirc;n faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, &rdquo;printre cei mai buni&rdquo; la debutul &icirc;n Serie A!&nbsp;
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se &icirc;nt&acirc;mplă la Rapid: E &icirc;ngrijorător!
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
George Pușcaș a debutat la ultima clasată din Turcia! A atins mingea de 10 ori și a nimerit bara o dată
George Pușcaș a debutat la ultima clasată din Turcia! A atins mingea de 10 ori și a nimerit bara o dată
Turcii anunță transferul lui George Pușcaș: &rdquo;Acord total!&rdquo;
Turcii anunță transferul lui George Pușcaș: ”Acord total!”
CITESTE SI
Rusia a pus capăt acordului militar &icirc;ncheiat cu Rom&acirc;nia &icirc;n 1994

stirileprotv Rusia a pus capăt acordului militar încheiat cu România în 1994

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

O bandă de hoți rom&acirc;ni a dat un tun de un milion de dolari &icirc;n Canada. Au jefuit zeci de magazine de haine

stirileprotv O bandă de hoți români a dat un tun de un milion de dolari în Canada. Au jefuit zeci de magazine de haine

Vladimir Putin: &rdquo;Europa va dispărea dacă nu cooperează cu Rusia&rdquo;

stirileprotv Vladimir Putin: ”Europa va dispărea dacă nu cooperează cu Rusia”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!