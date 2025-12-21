Fostul portar de la Manchester City consideră că singura problemă care ar putea apărea este cea de ordin financiar.

Costel Pantilimon a vorbit despre posibila mutarea a lui Dinamo din această iarnă și e de părere că ar fi un câștig pentru ambele părți.

Echipa lui Kopic a început negocierile cu jucătorul cu 46 de meciuri în echipa națională, dar cele două părți nu au ajuns încă la o înțelegere .

Dinamo vrea să se întărească în această iarnă , iar „câinii” îl au pe listă pe George Pușcaș, atacant liber de contract după despărțire de Bodrum FK.

„(n.r. Crezi că ar fi o mișcare riscantă pentru Dinamo aducerea lui George Pușcaș?) Nu știu dacă este riscant, dar depinde ce va însemna din punct de vedere financiar aducerea lui.

Ei au încercat în ultimii ani și mă bucur că este una dintre echipele care chiar și-a găsit un echilibru și orice mișcare pe care o fac este controlată. Se vede că sunt niște oameni care lucrează cu banii lor și în momentul în care fac o investiție se gândesc de zece ori.

Legat de George Pușcaș, el este un jucător peste nivelul Superligii, să vedem dacă se va adapta aici.

E clar că Dinamo în momentul de față artă bine, mie îmi place antrenorul lor, îmi place modulul de lucru al clubului.

Nu știu dacă e riscantă (n.r. aducerea lui George Pușcaș), dar depinde ce își dorește și George. Mediul cred că e bun, el poate să vadă locurile altfel și să nu se cramponeze în ideea că s-a întors acasă și că e pe final de carieră. Cred că Dinamo e punct bun pentru el, dar va conta foarte mult dorința financiară a fiecărei părți.”, a spus Costel Pantilimon în exclusivitate pe Sport.ro.

Atacantul de 29 de ani are 11 goluri și patru pase decisive în 38 de meciuri jucate în tricoul lui Bodrum.

900.000 de euro este cota lui George Pușcaș, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

