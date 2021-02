INCREDIBILUL Haaland, inca un sezon la Dortmund?! Clauza de reziliere va fi activa din 2022! Pe ce suma va putea fi transferat

Erling Haaland a atras toate privirile in meciul dintre Sevilla si Borussia Dortmund din optimile Champions League.

Norvegianul este unul dintre cei mai curtati tineri fotbalisti ai momentului, mari cluburi din Europa dorindu-si sa ii obtina transferul.

Haaland are, insa, contract cu Borussia Dortmund pana in vara anului 2024, iar mutarea lui in aceasta vara pare imposibila in contextul pandemiei de coronavirus care a afectat serios bugetele cluburilor. Nemtii nu par a fi dispusi sa-l lase sa plece foarte usor, asa ca, cel mai probabil, echipele care il vor pe pustiul minune din Bundesliga mai au de asteptat.

Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, clauza de reziliere a lui Haaland, in valoare de 75 de milioane de euro, va fi activa de la finalul sezonului viitor. Astfel, din 2022, fotbalistul va deveni accesibil marilor cluburi de pe continent si va avea sansa de a-si alege destinatia.

Erling Haaland played 42 matches with Borussia Dortmund... and scored 42 goals. And remember... €75m release clause included in his contract [‘officially’ available from 2022]. ????⚫️ #BVB pic.twitter.com/7hUwu1Iic8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 17, 2021

In acest moment, interesate de transferul lui Haaland sunt, printre altele, Chelsea, Manchester City, Real Madrid si Liverpool.