'Bestia' Haaland i-a SPERIAT PE TOTI dupa ce a iesit accidentat in meciul cu Bayern! Ce se intampla cu 'masina de goluri' a lui Dortmund

Erling Haaland (20 ani) i-a speriat pe fani dupa ce a fost schimbat in meciul cu Bayern.

Atacantul norvegian a facut senzatie cu Bayern, desi echipa sa a pierdut. Haaland a inscris o dubla in primele noua minute de joc, iar primul sau gol a fost cu adevarat incredibil.

Terzic l-a scos insa pe Haaland cand scorul era 2-2, iar echipa sa a mai incasat doua goluri fara el pe teren. Fanii s-au aratat ingrijorati de schimbarea atacantului, insa antrenorul si-a argumentat decizia.

"A iesit pentru ca incasase o lovitura, trebuia sa il odihnim, mai ales ca a jucat o multime de meciuri in ultimele saptamani. Cred ca va fi in regula pentru meciul din Champions League", a spus Terzic pentru RMC Sport.

28 de meciuri are Haaland in acest sezon pentru Dortmund, in care a reusit sa inscrie 29 de goluri si sa ofere 8 assist-uri. In 5 meciuri de Champions League, atacantul a inscris 8 goluri.