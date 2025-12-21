Giovanni Becali a explicat duminică, 21 decembrie, că singurul obstacol în calea revenirii căpitanului naționalei în Superliga este efortul financiar comun pe care Dan Șucu și Genoa ar trebui să îl facă pentru a-i suporta salariul.



Situația mijlocașului român în Serie A a devenit îngrijorătoare în perspectiva echipei naționale. Cu doar trei apariții în tricoul „Grifonului” în actuala stagiune, Stanciu are nevoie urgentă de minute pentru a prinde lotul lui Mircea Lucescu la barajul crucial cu Turcia. În acest context, Rapid caută un coordonator de joc veritabil pentru trupa lui Costel Gâlcă, iar Giovanni Becali a analizat șansele ca această mutare să se concretizeze.



„(n.r. – Se tot vorbește de transferuri la Rapid) Mauro Pederzoli cunoaște tot fotbalul italian. Eu zic că cel mai bun număr 10 pentru ei este Stanciu. El, la 32 de ani, este jucătorul care pe noi ne ține în viață la echipa națională de 7-8 ani. E jucătorul care a jucat de cele mai multe ori la echipa națională, are peste 70 de selecții. El și cu Răzvan Marin au cele mai multe selecții. (n.r. – Vrea Stanciu să meargă la Rapid?) Dacă el ar avea același salariu… Ar plăti Șucu jumătate, iar Genoa cealaltă jumătate, măcar să fie împrumutat un an cu opțiune de încă un an. El are 84 de selecții, mai multe decât Răzvan Marin”, a spus Giovanni Becali, citat de Fanatik.



Trecutul roș-albastru nu mai contează



Deși Stanciu a fost un idol în tabăra rivală, la FCSB, Giovanni Becali consideră că fanii giuleșteni au depășit rivalitățile oarbe din trecut și ar aprecia valoarea fotbalistului. Agentul a punctat că actualul lot al Rapidului, deși îl are pe Christensen, duce lipsă de un profil precum cel al lui Stanciu, un număr 10 capabil să facă și faza defensivă.



„Stanciu este un jucător de bază, a jucat la echipe importante, a luat campionate. La vârsta lui, eu aș veni să joc doi ani la Rapid. (n.r. – E și trecutul roș-albastru al lui Stanciu) Nu mai are importanță! Nu mai sunt timpurile acelea cu Dănciulescu, Cămătaru. E adevărat că va conta cum îl va percepe fanul rapidist, dar eu cred că Stanciu este un jucător disciplinat, știe să respecte. E cuminte, nu cred că suporterii rapidiști, dacă ar veni, l-ar fluiera. Eu zic că e cea mai bună variantă. E număr 10, box-to-box… Îți acoperă trei poziții, depinde de echipele cu care joci. I-ar ajuta foarte mult, Rapid nu are așa ceva. E Christensen, dar nu are calitățile lui Stanciu. Nu se știe încă la Genoa, eu cred că va juca, nu va rămâne rezervă eternă”, a mai transmis vărul patronului de la FCSB.

