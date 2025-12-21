Eșecul suferit de „câini” sâmbătă seara pe arena „Francisc Neuman” i-a oferit lui Marian Iancu prilejul unei noi analize acide asupra luptei la vârful Superligii. Fostul conducător din fotbalul românesc este convins că nu Dinamo reprezintă pericolul real pentru giuleșteni, ci propriile probleme interne ale Rapidului, cumulate cu forța contracandidatelor FCSB și Universitatea Craiova.



„Evident ca din nou am avut dreptate. Rapid va închide sezonul pe locul doi din cauza Craiovei și a celor de la FCSB și în niciun caz din cauza celor de la Dinamo. Asa am anticipat și așa va fi! Sper să mă înșel. Greu!!!”, a scris Marian Iancu pe Facebook.



Acuze dure la adresa conducerii din Giulești

Criticile lui Iancu nu s-au oprit la analiza clasamentului. Acesta a îndreptat tirul către acționariatul Rapidului, acuzându-l pe Dan Șucu de lipsă de onestitate în relația cu suporterii și de lipsa investițiilor necesare pentru a susține performanța antrenorului Costel Gâlcă.



„Eu va spun asta de patru ani ! Șucu minte și prostește de când s-a instalat patron la Rapid. Angelescu nu are de unde. Rapid trăiește din ce produce. De când a venit Galca mi-am dorit să fi pus condiții de a întării lotul de jucători. Nu s-a întâmplat. Acum îmi dați dreptate. Chiar Galca ma confirmă. O conferință de presă cat un alibi. De ce acum ? Vedem”, a mai scris Iancu.



Dinamo, învinsă de foștii jucători



Reacția lui Iancu vine pe fondul primei înfrângeri suferite de Dinamo după o serie invincibilă de șapte etape. Trupa lui Zeljko Kopic a cedat la Arad, scor 0-2, într-o partidă decisă de „ex-dinamoviști”.



Alin Roman a deschis scorul în minutul 33, iar Valentin Costache a închis tabela în repriza secundă, în minutul 68. Ironia sorții a făcut ca pe banca arădenilor să stea tot un fost dinamovist, Adrian Mihalcea, care a reușit să blocheze ofensiva alb-roșie, oaspeții venind după trei etape fără gol primit.

