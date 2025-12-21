Semifinalistă pentru România la Campionatul Mondial din Tokyo din 2025 și medaliată cu argint la Campionatele Balcanice de Atletism din anul curent, Andrea Mikloș a dezvăluit în exclusivitate pentru Sport.ro că se gândește să treacă la proba de 800 de metri.

Andrea Mikloș, cu gândul la proba de 800 de metri

Atleta legitimată la CSM București s-a consacrat în proba de 400 de metri în aer liber (outdoor). Andrea a explicat, într-un interviu amplu acordat pentru Sport.ro, că o eventuală trecere la 800 de metri ar necesita timp. Cu toate acestea, sportiva este încrezătoare că poate face față datorită rezistenței fizice bune pe care s-a bazat de mică.

În rândurile următoare, redăm partea din dialogul purtat cu Andrea Mikloș despre potențiala schimbare de la 400 de metri la 800 de metri outdoor.

Pentru tine a contat cel mai mult ca să alegi proba de 400 de metri că aveai viteză și rezistență?

Da, nu e vorba că eu mi-am dorit în mod special să fiu la 400 de metri. În perioada respectivă, când aveam 13-14 ani, s-a văzut că am viteză, rezistență, chiar și viteză în regim de rezistență. Și atunci am ajuns la 400 de metri, pentru că aveam calitățile necesare. Am și alergat foarte bine prima cursă la 400 de metri și atunci am și rămas. Nu este exclus ca pe viitor să încerc și alte probe!

este timpul înregistrat de Andrea Mikloş la Campionatul Mondial din Tokyo, cel mai bun din 2025. 50,54 reprezintă cel mai bun timp din cariera ei, obținut la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024.

Andrea Mikloș: „E vorba oricum de mai mulți ani”

Te-ai gândit la ce alte probe?

Da, aș putea să mă duc și spre 800 de metri. Având rezistența aceasta a mea specifică destul de bună. Doar că la 800 vorbim deja de un alt tip de antrenament. E vorba oricum de mai mulți ani. Nu poți să spui că te antrenezi doar câteva luni și, gata, o să excelezi la proba respectivă. Dar știu că am și calități bune de rezistență, așa că n-aș exclude nici proba respectivă. Asta se va decide în viitor!

este recordul în proba de 400 de metri, la feminin outdoor, stabilit de Marita Koch din Germania de Est pe 6 octombrie 1985 (Australia). 49,88 reprezintă recordul național realizat de Ionela Tîrlea pe 12 iulie 1999 (Spania).

Andrea Mikloș, una dintre cele mai valoroase atlete din sportul românesc

Andrea Miklos mai are în palmares medaliile de aur la Festivalul Olimpic al Tineretului European (2015) și la Campionatul European de Tineret (2016).

Ea a mai obținut și bronzul la Campionatul Mondial în sală (2016, 4 X 400 de metri, la ștafetă), Campionatul European de Tineret (până în 23 de ani, 2019) și la Jocurile Europene (2023).

