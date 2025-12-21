După ce a egalat recordul lui Cristiano Ronaldo, marcând al 59-lea gol al său în anul 2025, Kylian Mbappe s-a bucurat că a ajuns la nivelul idolului său, mai ales că s-a întâmplat chiar de ziua lui de naştere (20 decembrie).

Kylian Mbappe a egalat recordul lui Cristiano Ronaldo

Kylian Mbappe a egalat recordul de goluri la Real Madrid al lui Cristiano Ronaldo într-un an calendaristic. Marcator din penalty împotriva echipei FC Sevilla la scorul de 2-0, căpitanul Franţei şi-a înscris numele cu litere de aur alături de idolul său în cartea recordurilor Real Madrid, cu 59 de goluri în 59 de meciuri, acelaşi total ca „CR7” în 2013 (portughezul jucase cu nouă meciuri mai puţin), încheind cel mai prolific an din cariera sa.

Mbappe şi-a permis chiar să sărbătorească în stilul cvintuplului câştigător al Balonului de Aur prin celebrul său „Siu”. Mbappe a împlinit sâmbătă 27 de ani.

Mbappe: „Este o zi specială”

„Este o zi specială, este ziua mea de naştere. De când eram mic visam să joc un meci profesionist de ziua mea, mai ales cu Real Madrid, clubul visurilor mele”, a declarat decarul, la microfonul Real Madrid TV.

El a precizat ulterior: „Am câştigat, ceea ce era foarte important. Acesta era obiectivul. Iar acest record este incredibil. În primul meu an, să-l realizez ca idolul meu, cel mai bun jucător din istoria lui Real Madrid, o referinţă în fotbalul mondial... Am vrut să-i aduc un omagiu în timpul acestei sărbători. A fost întotdeauna binevoitor cu mine, ajutându-mă să mă adaptez la Real Madrid. Am discutat mult. A fost frumos. Am propriul meu mod de a sărbători, dar am vrut să fac ca el, să-i dedic această victorie. Am o relaţie foarte bună cu el”.

Echipa spaniolă Real Madrid a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-0, formaţia andaluză FC Sevilla, în etapa a 17-a din La Liga. Kylian Mbappe l-a egalat pe Cristiano Ronaldo la numărul de goluri marcate într-un an pentru „Los Blancos”, 59.



News.ro

