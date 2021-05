Hakimi, sacrificat de Inter! Un super club din Europa ofera 60 milioane de euro pentru a-l transfera

Achraf Hakimi se poate desparti de Inter dupa numai un sezon.

Antonio Conte s-a despartit de Inter, chiar dupa ce a reusit sa castige campionatul. Conducerea clubului i-a comunicat antrenorului italian ca trebuie sa scoata un profit de 100 milioane de euro din vanzarea jucatorilor si sa reduca cheltuielile cu salariile cu 20% pentru sezonul viitor. Conte, care dorea chiar un buget mai mare, a refuzat aceasta conditie si a plecat de la Milano.

Oficialii lui Inter urmeaza sa il sacrifice pe Achraf, care a avut un rol important in castigarea titlului, si sa il vanda la PSG. Potrivit Gazzetta dello Sport, italienii au acceptat oferta de 60 milioane de euro propusa de parizieni, iar transferul se va oficializa curand. Astfel, Pochettino va rezolva o pozitie deficitara, dupa ce imprumutul lui Florenzi a expirat in acest sezon, iar jucatorul se va intoarce la AS Roma.

In cele 37 de meciuri pe care le-a disputat in Serie A, Achraf a marcat 7 goluri si a oferit 10 pase decisive, cota sa fiind de 50 milioane de euro, conform transfermarkt.