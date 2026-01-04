Echipele de start din Tottenham - Sunderland! Decizia surprinzătoare în cazul lui Drăgușin

Echipele de start din Tottenham - Sunderland! Decizia surprinzătoare &icirc;n cazul lui Drăgușin Premier League
A fost anunțate echipele de start din partida de Premier League, Tottenham - Sunderland.

Decizia surprinzătoare în cazul lui Drăgușin

Radu Drăgușin se află doar pe banca de rezerve pentru al doilea meci al anului pentru Tottenham, Thomas Frank preferând cuplul de fundași centrali Romero - van de Ven.

Fundașul român ar putea intra în finalul partidei în cazul în care antrenorul lui Spurs își va dori să betoneze apărarea sau dacă va vrea să îi ofere minute jucătorului revenit după o accidentare grea.

  • Citește și: Drăgușin, culisele plecării de la Tottenham: dezvăluirea italienilor, spectaculoasă!

Tottenham - Sunderland, LIVE pe VOYO de la 17:00

Echipele de start:

  • Tottenham (4-2-3-1): Vicario - Porro, Romero, Van De Ven, Davies - Bentancur, Gray - Kudus, Odobert, Richarlison - Tel

Rezerve: Kinsky - Bergvall, Danso, Drăgușin, Kolo Muani, Palhinha, Scarlett, Spence, Williams-Barnett

Antrenor: Thomas Frank

  • Sunderland (4-2-3-1): Roefs - Geertruida, Mukiele, Alderete, Cirkin - Xhaka, Le Fee - Hume, Mayenda, Adingra - Brobbey

Rezerve: Patterson - Ballard, Hjelde, Jones, Mundle, Neil, O'Nien, Rigg, Tuterov

Antrenor: Regis Le Bris

EXCLUSIV ”O să-l vedem iar titular pe Radu Drăgușin?” Florin Gardoș, răspuns sincer

Moderatorul Cristi Pintea i-a avut vineri după-amiază invitați la emisiunea Play On Sport de pe VOYO pe jurnaliștii Daniel Anghel și Andrei Grecu și pe fostul internațional român, Florin Gardoș.

Fost jucător în Premier League pentru Southampton, Gardoș a explicat că există șanse ca Drăgușin să revină în primul 11 al lui Tottenham. Cel puțin în meciul din cupă cu Aston Villa de pe 10 ianuarie.

(n.r. E vreo șansă să îl vedem titular în perioada următoare?) Se verifică constant încărcătura fizică a jucătorilor. La asta mă gândesc. Poate nu țin cont că e meciul cu Villa.

El deja a intrat într-un meci de Premier League. Și va schimba, că va trebui să menajeze pe unul dintre cei doi. Eu zic că da, are șanse să joace.

El când s-a accidentat, dacă vă aduceți aminte, a fost tot pe un fond de genul. A jucat mult. Dacă erau variante atunci, nu se accidenta. Așa e în fotbal, uneori riști. Și aici mă refer la staff”, a spus Gardoș.

