Echipele de start din Tottenham - Sunderland! Decizia surprinzătoare în cazul lui Drăgușin

Decizia surprinzătoare în cazul lui Drăgușin
Radu Drăgușin se află doar pe banca de rezerve pentru al doilea meci al anului pentru Tottenham, Thomas Frank preferând cuplul de fundași centrali Romero - van de Ven.
Fundașul român ar putea intra în finalul partidei în cazul în care antrenorul lui Spurs își va dori să betoneze apărarea sau dacă va vrea să îi ofere minute jucătorului revenit după o accidentare grea.
- Citește și: Drăgușin, culisele plecării de la Tottenham: dezvăluirea italienilor, spectaculoasă!
Tottenham - Sunderland, LIVE pe VOYO de la 17:00
Echipele de start:
- Tottenham (4-2-3-1): Vicario - Porro, Romero, Van De Ven, Davies - Bentancur, Gray - Kudus, Odobert, Richarlison - Tel
Rezerve: Kinsky - Bergvall, Danso, Drăgușin, Kolo Muani, Palhinha, Scarlett, Spence, Williams-Barnett
Antrenor: Thomas Frank
- Sunderland (4-2-3-1): Roefs - Geertruida, Mukiele, Alderete, Cirkin - Xhaka, Le Fee - Hume, Mayenda, Adingra - Brobbey
Rezerve: Patterson - Ballard, Hjelde, Jones, Mundle, Neil, O'Nien, Rigg, Tuterov
Antrenor: Regis Le Bris