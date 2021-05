Reactia lui Rakitic cand a fost intrebat despre interesul Sevillei pentru Ianis Hagi! Mesajul jucatorului de la Sevilla pentru un fotbalist roman

Ianis Hagi ar putea pleca in vara de la Rangers, iar mai multe cluburi sunt pe urmele lui.

Numele mijlocasului roman a fost asociat cu mai multe cluburi importante din Europa, printre care si Sevilla. Ivan Rakitic, mijlocasul echipei antrenate de Lopetegui, a participat la o conferinta de presa din cadrul unui eveniment dedicat unei case de pariuri, alaturi de Adrian Mutu.

Croatul a fost intrebat despre zvonurile legate de posibilul interes al Sevillei pentru Ianis Hagi si a raspuns sincer.

"Nu stiu nimic, inca sunt jucator, nu sunt manager. Sa speram ca poate sa vina, il voi primi cu bratele deschise. Va invit pe toti din Romania sa vizitati Sevilla si stadionul, va asigur ca o sa va placa. Sa speram ca atat el, si cat mai multi jucatori romani sa vina la Sevilla", a spus Rakitic la conferinta.

Intrebat daca isi aminteste de Ciprian Deac, cel cu care a jucat impreuna la Schalke, mijlocasul a avut cuvinte de lauda la adresa romanului si i-a transmis si un mesaj.

"Desigur ca imi amintesc de Deac. Nu am mai tinut legatura, insa mi-ar placea sa vorbesc cu el, daca il cunoasteti, sa ii transmiteti salutari din partea mea. Imi amnintesc ca era un jucator rapid si puternic, era greu sa te aperi in fata lui. Nu stiu unde joaca acum si care este situatia lui, era uimitor sa joc in aceeasi echipa cu el, ii doresc tot binele din lume", a adaugat croatul.