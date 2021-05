Al Khelaifi a facut anuntul in privinta lui Mbappe dupa ce PSG a pierdut titlul: "Nu sunt ingrijorat!"

PSG a incheiat dezamagitor sezonul, dupa ce a pierdut titlul in fata lui Lille.

Francezul Mbappe a fost totusi golgheterul campionatului, reusind sa inscrie de 27 de ori in cele 30 de partide jucate, performanta la care se mai adauga si 7 pase de gol. Diferenta fata de al doilea cel mai bun marcator a fost de 7 reusite, loc ocupat de atacantul lui Lyon, Memphis Depay, aflat la egalitate cu Ben Yedder, fotbalistul lui AS Monaco.

Totusi, dezamagirea este mare pe Mbappe, dupa ce PSG nu a reusit sa castige campionatul in acest an, fiind pentru prima data in cariera cand a evoluat in minim 5 partide intr-un sezon de Ligue 1, iar echipa sa nu a triumfat in lupta pentru titlu. Lille le-a stricat socotelile bogatiilor din Paris si a invins si in ultima etapa, 2-0, pe Angers, reusind sa triumfe in campionatul francez.

Presedintele lui PSG, Nasser Al Khelaifi, a vorbit dupa ultimul meci din campionat, castigat de formatia sa cu 2-0, la Brest, despre viitorul lui Mbappe la echipa: "Pentru mine, Kylian este jucatorul lui PSG si va fi jucatorul lui PSG. Nu sunt ingrijorat in privinta viitorului sau!"