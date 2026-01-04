Joao Cancelo nu își mai dorește să continue la Al Hilal și vrea să revină în fotbaul european. S-a vehiculat că fostul star de la Manchester City, trecut o perioadă scurtă și pe la Barcelona, ar fi dorit de către Cristi Chivu la Inter.

Inter, cale liberă pentru transferul lui Joao Cancelo

Întrebat despre acest subiect, antrenorul român a evitat întrebarea la conferința de presă premergătoare jocului cu Bologna. Cu toate acestea, celebrul jurnalist Fabrizio Romano a transmis că interesul lui Inter pentru Cancelo este real, însă misiunea nerazzurrilor de a-l transfera pe fotbalistul portughez este dificilă în contextul în care fundașul lateral ar fi dorit și de Barcelona, fosta sa echipă, pentru a-l înlocui pe Andreas Christensen. Mai mult, chiar și Cancelo și-ar fi dorit să revină la echipa de pe Camp Nou.

Cu toate acestea, în ciuda faptului că îl poate transfera pe Cancelo la un preț scăzut, Barcelona ar fi luat o decizie în privința lusitanului. Marca susține că Hansi Flick, antrenorul catalanilor, a transmis că nu este interesat de transferul fundașului lateral și că își dorește, mai degrabă, ca Barcelona să transfere un fundaș central.„

Astfel, Interul lui Cristi Chivu are cale liberă pentru transferul lui Joao Cancelo în această iarnă, însă rămâne de văzut dacă nerazzurri vor fi dispuși să îi plătească salariul de 15 milioane de euro pe care fotbalistul îl câștigă în Arabia Saudită.

10 milioane de euro este cota de piață a lui Joao Cancelo, conform Transfermarkt.

Joao Cancelo a mai fost jucătorul lui Inter în sezonul 2017-2018.

Cristi Chivu, întrebat direct despre Joao Cancelo

La conferința de presă permergătoare jocului cu Bologna, Cristi Chivu a fost întrebat despre transferul lui Joao Cancelo: ”Ce se întâmplă cu Cancelo?”, a fost întrebarea primită de Chivu, care a preferat să ocolească răspunsul.

”Prefer să vorbesc despre jucătorii mei. Aș vrea să vorbesc despre Luis Henrique; a trecut ceva timp de când m-ați întrebat despre el. La fel aș vrea să vorbesc despre Diouf, Dumfries și Darmian, care vor reveni în curând. Mă uit mereu la fapte, la ceea ce am la dispoziție. Îmi place grupul, jucătorii. Prefer să vorbesc despre ei”, a spus Chivu.

