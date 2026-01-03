FOTO ȘI VIDEO Moment șocant! Starul și-a lovit coechipierul în fața fanilor! Suporterii au cerut să îi fie reziliat contractul

Moment șocant! Starul și-a lovit coechipierul &icirc;n fața fanilor! Suporterii au cerut să &icirc;i fie reziliat contractul Fotbal extern
Un moment greu de crezut s-a petrecut la antrenamentul unei echipe de top din Europa.

FC PortoDiogo CostaRodrigo Moraantrenament
FC Porto poate spera la calificarea în optimile de finală Europa League și este lider în clasamentul din campionatul Portugaliei.

Cu toate acestea, lusitanii nu sunt nici ei străini de gesturile golănești din timpul antrenamentelor. În timpul unui antrenament deschis fanilor, jucătorii s-au împărțit în două echipe pentru un meci de pregătire.

Diogo Costa și-a lovit un coechiper în timpul antrenamentului

Spectatorii au avut ce vedea! Perla celor de la FC Porto, Rodrigo Mora l-a surprins pe căpitanul Diogo Costa ieșit în afara porții și a expediat un șut perfect de la jumătatea terenului. Mora a sărbătorit reușita cu un zâmbet larg și i-a arătat o inimioară coechierului său, semn că regretă că l-a învins în acest fel.

Lui Costa nu i-a picat deloc bine că s-a făcut de râs în fața fanilor, iar când Mora a mers să discute cu el, într-un moment când fotbalistul de 18 ani s-a întors cu spatele, mai în glumă, mai în serios, portarul l-a lovit cu piciorul în spate pe colegul său.

