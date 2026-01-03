Din articol Diogo Costa și-a lovit un coechiper în timpul antrenamentului

FC Porto poate spera la calificarea în optimile de finală Europa League și este lider în clasamentul din campionatul Portugaliei.



Cu toate acestea, lusitanii nu sunt nici ei străini de gesturile golănești din timpul antrenamentelor. În timpul unui antrenament deschis fanilor, jucătorii s-au împărțit în două echipe pentru un meci de pregătire. Diogo Costa și-a lovit un coechiper în timpul antrenamentului



Spectatorii au avut ce vedea! Perla celor de la FC Porto, Rodrigo Mora l-a surprins pe căpitanul Diogo Costa ieșit în afara porții și a expediat un șut perfect de la jumătatea terenului. Mora a sărbătorit reușita cu un zâmbet larg și i-a arătat o inimioară coechierului său, semn că regretă că l-a învins în acest fel.



🇵🇹 #DiogoCosta ⚽

El arquero y capitán de @FCPorto golpeó a su compañero de 18 años, Rodrigo Mora, por un gol en un entrenamiento. 🧐🤔 pic.twitter.com/3WGXJGqbSg — NotiCancha (@porqueTcol) January 3, 2026

Lui Costa nu i-a picat deloc bine că s-a făcut de râs în fața fanilor, iar când Mora a mers să discute cu el, într-un moment când fotbalistul de 18 ani s-a întors cu spatele, mai în glumă, mai în serios, portarul l-a lovit cu piciorul în spate pe colegul său.



Rodrigo Mora, la joya de 18 años del Porto, le hizo un gol DESDE MITAD DE CANCHA al capitán Diogo Costa, en pleno entrenamiento abierto a los hinchas.



Cuando el pibe se le acercó a hablar, el arquero le respondió así…



Lo caliente que se quedó. 😳🧯pic.twitter.com/lHDMsE8EHS — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) January 2, 2026