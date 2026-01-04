Meciul de pe „Elland Road” este transmis LIVE și exclusiv pe VOYO, iar Sport.ro va oferi actualizări în timp real în format LIVE TEXT.



Leeds traversează o perioadă solidă. Trupa lui Daniel Farke a început 2026 cu un rezultat mare pe „Anfield”, 0-0 cu Liverpool, și a ajuns la șase meciuri consecutive fără înfrângere în campionat.



Mai mult, formația nou-promovată se simte excelent pe teren propriu, unde a obținut 15 din cele 21 de puncte din acest sezon și a marcat cel puțin trei goluri în ultimele trei partide jucate acasă.



Leeds - Manchester United, LIVE pe VOYO de la 14:30



De partea cealaltă, Manchester United continuă să oscileze. Ruben Amorim a fost contestat după revenirea la sistemul cu cinci fundași în remiza 1-1 cu Wolves, iar „diavolii roșii” au o singură victorie în ultimele patru etape.



Deși sunt în top 6, problemele defensive persistă. United a pierdut deja 12 puncte din poziție de avantaj și nu a reușit să păstreze poarta intactă în ultimele 14 deplasări din Premier League.



Istoria recentă este clar favorabilă oaspeților. Leeds are o singură victorie în ultimele 19 dueluri directe din campionat, succesul datând din 2002, în timp ce United poate bifa o premieră: trei victorii consecutive în deplasare pe „Elland Road”.

