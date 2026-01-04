Laurențiu Vlăsceanu (20 de ani) nu va continua la FCSB în a doua parte a sezonului.



Fundașul stânga va juca sub formă de împrumut la Unirea Slobozia, formație aflată în lupta pentru menținerea în Superligă, după ce clubul roș-albastru a decis să-i schimbe destinația.



La începutul actualei stagiuni, Vlăsceanu a fost cedat la UTA Arad, însă experiența din vestul țării nu a fost una reușită.



Adrian Mihalcea l-a folosit în doar patru etape de campionat, totalizând 121 de minute în aproape șase luni, insuficient pentru dezvoltarea unui jucător de perspectivă.



Vlăsceanu pleacă de la FCSB și se alătura Unirii Slobozia



În aceste condiții, FCSB a intervenit și a decis retragerea sa de la UTA. Potrivit GSP, Vlăsceanu va evolua din nou la Unirea Slobozia, club pe care îl cunoaște foarte bine. Fundașul a mai îmbrăcat tricoul ialomițenilor timp de două sezoane, între 2023 și 2025.



În perioada petrecută la Slobozia, Vlăsceanu a adunat 53 de meciuri, a marcat 5 goluri și a oferit două pase decisive în Liga 2, la care se adaugă un gol și un assist în Superligă. De asemenea, el are selecții la naționalele U17, U18 și U19 ale României.



Pentru FCSB, Vlăsceanu a bifat o singură apariție la seniori, în Cupa României, în sezonul 2022/23, când a jucat 7 minute într-un succes cu 2-0 contra lui FC Botoșani.



Unirea Slobozia ocupă locul 12 în Superligă, cu 21 de puncte după 21 de etape.

