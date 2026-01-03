Este vorba despre Joyskim Dawa, fundașul central care a lipsit de la plecarea inițială din cauza unor probleme de transport.



Situația a fost confirmată de Mihai Stoica, oficialul roș-albaștrilor, care a explicat absența camerunezului.



Joyskim Dawa va ajunge cu o zi mai târziu în Turcia



„Se știe că Dawa va ajunge cu o zi mai târziu, i s-a anulat un zbor. Băieții de la Cupa Africii nu vin, o să aibă pauză după”, a declarat Mihai Stoica la televiziunea Prima Sport.



Joyskim Dawa, în vârstă de 29 de ani, este complet recuperat după accidentarea gravă suferită în luna martie, la echipa națională a Camerunului, când a suferit o ruptură a ligamentelor încrucișate.



Fundașul central va putea evolua din nou pentru FCSB începând cu luna ianuarie, urmând să fie trecut pe lista LPF pentru a avea drept de joc în Superliga.



În cantonamentul din Antalya, FCSB va disputa un singur meci amical, împotriva celor de la Beșiktaș, adversar care se pregătește în același complex.



După revenirea în România, campioana va relua competiția oficială pe 16 ianuarie, în deplasare cu FC Argeș.

De asemenea, pe 22 și 29 ianuarie sunt programate ultimele partide din faza principală a Europa League, contra lui Dinamo Zagreb și Fenerbahce.

