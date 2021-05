Antonio Conte, out de la Inter! Presa din Italia a facut anuntul: cu cine poate semna

Potrivit Gazzetta Dello Sport, formatia de pe Giuseppe Meazza va face anuntul despartirii de Antonio Conte in urmatoarele 48 de ore. Antrenorul italian a ales sa plece din cauza noii strategii pe care Steven Zheng, patronul lui Inter Milano, o va impune din urmatorul sezon. Chinezul doreste sa reduca salariile angajatilor cu 15-20% si sa vanda jucatori in aceasta perioada de mercato pentru a obtine cel putin 100 de milioane de euro.

Antonio Conte a primit vestea abia acum o saptamana, iar antrenorul italian ar fi dorit sa aduca intariri din vara si sa pastreze sanse pentru a castiga din nou titlul in Italia. Cei care sunt favoriti sa il inlocuiasca pe Conte sunt Maurizio Sarri, Sinisa Mihajlovic sau Simone Inzaghi, dar si antrenorul dorit de Real Madrid, Massimiliano Allegri. Achraf Hakimi, mijlocasul marocan si Lautaro Martinez, al doilea golgheter al italienilor din acest sezon, sunt jucatorii care au fost pusi pe lista de transferuri de catre sefii nerrazurrilor.

De asemenea, publicatia spaniola AS scrie ca Antonio Conte este pe lista celor de la Real Madrid, mai ales ca formatia de pe Santiago Bernabeu este in cautare de antrenor, dupa ce Zinedine Zidane a dat de inteles ca va pleca in aceasta vara. Antrenorul italian a mai avut si in trecut discutii cu Florentino Perez si chiar a fost foarte aproape sa preia clubul madrilen, insa nu dorea sa ajunga la carma echipei la mijlocul sezonului, dar acum va avea sansa sa o antreneze de la inceputul stagiunii.

Gazzetta claims that Conte could leave Inter within 48 hours with Allegri being the first choice to replace him, but he already has been in contact with Juve and Real Madrid. Mihajlovic, Sarri, and Simone Inzaghi are also options. ⚫️???? pic.twitter.com/Ty3cohZoVA