PSG s-a decis in privinta lui Mauricio Pochettino! Ce se va intampla din sezonul urmator cu antrenorul dorit de Real Madrid 

Vicecampioana Frantei nu are nici o intentie sa il demita pe Mauricio Pochettino, potrivit cunoscutului jurnalist spaniol Guillem Balague.

Tottenham l-a contactat pe antrenorul in varsta de 49 de ani pentru a se intoarce la clubul din nordul Londrei. Daniel Levy, presedintele lui Spurs, a pastrat o relatie buna cu tehnicianul argentinian si a incercat sa-l aduca pentru sezonul urmator, dupa demiterea lui Jose Mourinho din aprilie.

In plus, si Real Madrid ar fi luat in considerare varianta Pochettino, antrenorul dezvaluind anul trecut ca isi doreste sa ajunga pe Santiago Bernabeu.

"El ar dori sa se intoarca inapoi in Anglia, dar s-a pregatit deja pentru sezonul urmator cu cei de la PSG. Ei nu au nici o intentie sa il lase sa plece si sunt surprinsi de vestea care il anunta ca si plecat de la PSG", a transmis pe retele de socializare Guillem Balague.

On Pochettino. PSG have got no intention to let him go and are surprised by the amount of coverage about something they are not contemplating.

His relationship with Levy has improved and, as they are looking for a profile like him, why not consider him? So they asked.