PSG nu vrea sa negocieze pentru Mbappe! Real Madrid si-a ales planul B: Erling Haaland este noua tinta 

Zinedine Zidane a anuntat ca nu va mai continua la Real Madrid, dar conducerea de pe Santiago Bernabeu pregateste un transfer de top chiar si in lipsa lui.

Flornetino Perez doreste sa il aduca cu orice pret pe Kylian Mbappe la Real Madrid si a trimis trei oferte conducerii lui Paris Saint-Germain pentru starul francez, care au fost refuzate imediat. Atacantul nu si-a prelungit contractul cu formatia pariziana, iar intelegerea va expira pe iunie 2022.

Potrivit publicatiei spaniole Marca, Real Madrid a primit semnale din partea anturajului jucatorului francez ca ar fi dispus sa semneze, daca este convins de proiectul propus pentru urmatoarele sezoane. Totusi, francezii vor sa ii reinnoiasca cat mai curand contractul si sunt dispusi sa ii ofere un salariu mult mai mare de 18 milioane de euro, cat castiga acum.

Desi Lille a castigat titlul in Franta, Mbappe a fost desemnat ca fiind jucatorul anului in Ligue 1, pentru cele 27 de goluri marcate in 31 de jocuri din aceasta stagiune.

"Toata lumea stie ce ma leaga de acest club. Am fost intotdeauna recunoscator fata de presedinte si de toti antrenorii mei. Ceea ce vreau este sa castig, sa simt ca ma aflu intr-un loc in care pot sa fac asta, ca exista un proiect solid in jurul meu. Eu mananc fotbal, traiesc pentru fotbal, asa ca pentru mine proiectul sportiv este esential. In orice caz, ma bucur de cei patru ani exceptionali pe care i-am avut aici. Ei stiu relatia pe care o am cu clubul, orasul si tara. Lucrurile se vor face asa cum ar trebui facute, intr-un fel sau un altul", a spus Kylian Mbappe, dupa inmanarea premiului de cel mai bun jucator al anului.

Declaratia lui Mbappe a starnit mult valva, iar fanii lui Real Madrid cred ca acesta a fost un mesaj de adio pentru PSG, inaintea plecarii sale in La Liga.

Daca conducerea madrilena nu se intelege cu Mbappe pentru transferul sau, atunci vor apela la Erling Haaland. Norvegianul ar putea ajunge pe Santiago Bernabeu in 2022, atunci cand ii se activeaza o clauza de reziliere in valoare de 75 de milioane de euro. Florentino Perez ar fi dispus sa plateasca aceasta suma pentru atacantul care a marcat 41 de goluri in acest sezon in 41 de partide.