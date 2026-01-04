Tottenham - Sunderland, LIVE pe VOYO de la 17:00 | În așteptarea lui Drăgușin!

Tottenham - Sunderland, LIVE pe VOYO de la 17:00 | &Icirc;n așteptarea lui Drăgușin! Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Tottenham primește vizita celor de la Sunderland duminică seară, de la ora 17:00, la Londra, în etapa cu numărul 20 din eșalonul de elită al Angliei, care se vede pe VOYO până în 2028.

Tottenham - Sunderland, LIVE pe VOYO de la 17:00 | În așteptarea lui Drăgușin!

În clasament, Tottenham se află pe locul 13 cu 26 de puncte. După 19 etape, formația dirijată de Thomas Frank a bifat șapte victorii, la care s-au adăugat cinci rezultate de egalitate și șapte înfrângeri.

De cealaltă parte, Sunderland se situează pe poziția a 7-a cu 29 de puncte, după 19 etape în care clubul a consemnat șapte câștiguri, opt remize, dar și patru eșecuri.

EXCLUSIV ”O să-l vedem iar titular pe Radu Drăgușin?” Florin Gardoș, răspuns sincer

Moderatorul Cristi Pintea i-a avut vineri după-amiază invitați la emisiunea Play On Sport de pe VOYO pe jurnaliștii Daniel Anghel și Andrei Grecu și pe fostul internațional român, Florin Gardoș.

Fost jucător în Premier League pentru Southampton, Gardoș a explicat că există șanse ca Drăgușin să revină în primul 11 al lui Tottenham. Cel puțin în meciul din cupă cu Aston Villa de pe 10 ianuarie.

”(n.r. E vreo șansă să îl vedem titular în perioada următoare?) Se verifică constant încărcătura fizică a jucătorilor. La asta mă gândesc. Poate nu țin cont că e meciul cu Villa.

El deja a intrat într-un meci de Premier League. Și va schimba, că va trebui să menajeze pe unul dintre cei doi. Eu zic că da, are șanse să joace.

El când s-a accidentat, dacă vă aduceți aminte, a fost tot pe un fond de genul. A jucat mult. Dacă erau variante atunci, nu se accidenta. Așa e în fotbal, uneori riști. Și aici mă refer la staff”, a spus Gardoș.

TAGS:
TottenhamSunderlandradu dragusin
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cum a fost capturat Maduro atât de ușor din fortăreața sa. SUA vor administra Venezuela până la instalarea democrației
Cum a fost capturat Maduro at&acirc;t de ușor din fortăreața sa. SUA vor administra Venezuela p&acirc;nă la instalarea democrației
ARTICOLE PE SUBIECT
FCSB pleacă &icirc;n cantonament! Ce amical a pregătit campioana și c&acirc;nd a fost programat
FCSB pleacă în cantonament! Ce amical a pregătit campioana și când a fost programat
ULTIMELE STIRI
Manchester City - Chelsea, LIVE pe VOYO de la 19:30 | Duel de calibru mare &icirc;n Premier League
Manchester City - Chelsea, LIVE pe VOYO de la 19:30 | Duel de calibru mare în Premier League
Sorana C&icirc;rstea, debut cu dreptul &icirc;n 2026 la Brisbane. Rezultatele rom&acirc;ncelor din Australia
Sorana Cîrstea, debut cu dreptul în 2026 la Brisbane. Rezultatele româncelor din Australia
Prima decizie luată de Anthony Joshua după teribilul accident din Nigeria
Prima decizie luată de Anthony Joshua după teribilul accident din Nigeria
PSG &ndash; Paris FC, LIVE pe VOYO de la 21:45! Derby-ul Parisului, pe &bdquo;Parc des Princes&rdquo;
PSG – Paris FC, LIVE pe VOYO de la 21:45! Derby-ul Parisului, pe „Parc des Princes”
Leeds &ndash; Manchester United, LIVE pe VOYO de la 14:30! Derby de foc pe &bdquo;Elland Road&rdquo;
Leeds – Manchester United, LIVE pe VOYO de la 14:30! Derby de foc pe „Elland Road”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Moment șocant! Starul și-a lovit coechipierul &icirc;n fața fanilor! Suporterii au cerut să &icirc;i fie reziliat contractul

Moment șocant! Starul și-a lovit coechipierul în fața fanilor! Suporterii au cerut să îi fie reziliat contractul

Direct &icirc;n primul &rdquo;11&rdquo; la FCSB! Mihai Stoica: &rdquo;Ne-a impresionat pe toți!&rdquo;

Direct în primul ”11” la FCSB! Mihai Stoica: ”Ne-a impresionat pe toți!”

Un om de bază de la FCSB nu a plecat cu echipa &icirc;n Antalya: &bdquo;I s-a anulat zborul&rdquo;

Un om de bază de la FCSB nu a plecat cu echipa în Antalya: „I s-a anulat zborul”

&rdquo;Perla&rdquo; lui Becali a comis-o rău și poate pleca de la FCSB: &rdquo;S-a anturat cu cine nu trebuia!&rdquo;

”Perla” lui Becali a comis-o rău și poate pleca de la FCSB: ”S-a anturat cu cine nu trebuia!”

De ce a picat transferul lui Horațiu Moldovan! Oficialul clubului a făcut anunțul

De ce a picat transferul lui Horațiu Moldovan! Oficialul clubului a făcut anunțul

Dublul campion cu FCSB a plecat de la echipă! Cu cine a semnat

Dublul campion cu FCSB a plecat de la echipă! Cu cine a semnat



Recomandarile redactiei
Sorana C&icirc;rstea, debut cu dreptul &icirc;n 2026 la Brisbane. Rezultatele rom&acirc;ncelor din Australia
Sorana Cîrstea, debut cu dreptul în 2026 la Brisbane. Rezultatele româncelor din Australia
Manchester City - Chelsea, LIVE pe VOYO de la 19:30 | Duel de calibru mare &icirc;n Premier League
Manchester City - Chelsea, LIVE pe VOYO de la 19:30 | Duel de calibru mare în Premier League
Prima decizie luată de Anthony Joshua după teribilul accident din Nigeria
Prima decizie luată de Anthony Joshua după teribilul accident din Nigeria
FCSB pleacă &icirc;n cantonament! Ce amical a pregătit campioana și c&acirc;nd a fost programat
FCSB pleacă în cantonament! Ce amical a pregătit campioana și când a fost programat
Leeds &ndash; Manchester United, LIVE pe VOYO de la 14:30! Derby de foc pe &bdquo;Elland Road&rdquo;
Leeds – Manchester United, LIVE pe VOYO de la 14:30! Derby de foc pe „Elland Road”
Alte subiecte de interes
Fricțiuni &icirc;ntre Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul rom&acirc;n + &Icirc;ntrebarea pe care o lansează
"Fricțiuni" între Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul român + Întrebarea pe care o lansează
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin &icirc;nainte de debutul &icirc;n noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul rom&acirc;n
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin înainte de debutul în noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul român
Fratele lui Bellingham, &icirc;n drum spre Premier League. Două cluburi se bat pentru Jobe
Fratele lui Bellingham, în drum spre Premier League. Două cluburi se bat pentru Jobe
T&acirc;nărul Jobe Bellingham cucerește Anglia! Fratele mai mic al lui Jude impresionează &icirc;n tricoul lui&nbsp;Sunderland&nbsp;
Tânărul Jobe Bellingham cucerește Anglia! Fratele mai mic al lui Jude impresionează în tricoul lui Sunderland 
CITESTE SI
SUA au bombardat Venezuela și l-au capturat pe președintele Maduro. Trump a confirmat oprațiunea | VIDEO

stirileprotv SUA au bombardat Venezuela și l-au capturat pe președintele Maduro. Trump a confirmat oprațiunea | VIDEO

Și-a găsit dragostea &icirc;n mod neașteptat. Celebrul artist și-a prezentat iubita &icirc;nainte de Revelion

protv Și-a găsit dragostea în mod neașteptat. Celebrul artist și-a prezentat iubita înainte de Revelion

Revelionul &icirc;n Coreea de Nord, &icirc;n imagini. Supușii lui Kim Jong-Un au ieșit pe străzi &icirc;n Phenian | GALERIE FOTO

stirileprotv Revelionul în Coreea de Nord, în imagini. Supușii lui Kim Jong-Un au ieșit pe străzi în Phenian | GALERIE FOTO

De ce SUA au bombardat Venezuela și l-au capturat pe președintele Maduro. Poziția oficială a administrației Trump

stirileprotv De ce SUA au bombardat Venezuela și l-au capturat pe președintele Maduro. Poziția oficială a administrației Trump

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!