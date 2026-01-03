Mihai Stoica a dezvăluit că Andre Duarte, noul fundaș central al lui FCSB, se prezintă într-o formă foarte bună, conform rezultatelor testelor efectuate recent.

Andre Duarte, direct în primul ”11” la FCSB

Oficialul campioanei României a mărturisit că Duarte își cunoștea toți viitorii colegi de la FCSB, pentru că portughezul a urmărit toate meciurile campioanei României din acest sezon.

De altfel, Mihai Stoica a explicat că Andre Duarte ar putea fi titularizat încă de la primul meci al lui FCSB din 2026, cu FC Argeș, având în vedere că Siyabonga Ngezana nu s-a întors încă de la Cupa Africii și, oricum, va avea nevoie de o perioadă de repaus.

”Duarte a fost o săptămână cu noi, s-a antrenat cinci zile. Am zis să vină să își cunoască viitorii colegi, dar el s-a uitat la meciuri, îi știa pe toți. Ne-a impresionat pe toți. Nu am nicio emoție că ne-ar putea face probleme. El are totul filmat, stă bine de tot în procesul cu Ujpest. A venit să se antreneze și l-au dat afară. Probabil oamenii nu știu cum se soluționează asta la FIFA.

A ieșit foarte bine la teste. A zis că nu e pregătit, că mai are mult de recuperat, dar testele de viteză, anduranță, forță le-a trecut. Ovidiu Kurti a zis că e foarte, foarte bine. (n.r. dacă Duarte e pregătit să intre direct în primul 11 la FCSB) La meciul cu FC Argeș, Graovac e suspendat și probabil Ngezana s-ar putea să nu vină la timp de la Cupa Africii”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.