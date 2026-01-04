OFICIAL Fotbalistul în cărți pentru Campionatul Mondial din 2026, OUT din Superligă!

Anunțul a fost făcut în această după-amiază de club.

Unirea Slobozia a anunțat duminică după-amiază despărțirea pe cale amiabilă de Jekob Jeno, fotbalist care va disputa în acest an barajul intercontinental pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026, alături de naționala din Noua Caledonie!

”Mulțumim, Jakob Jeno!

Clubul nostru şi mijlocașul Jakob Jeno au decis de comun acord rezilierea contractului înainte de termenul scadent.

Mult succes în carieră, Jakob!⚽️, a postat Unirea Slobozia.

Jekob Jeno de la Unirea Slobozia, cel mai bun jucător al naționalei din Noua Caledonie

Șase locuri au mai rămas disponibile pentru turneul final World Cup 2026: patru dintre ele vor fi ocupate în urma barajelor din Europa în care va evolua și naționala României, iar celelalte două locuri vor fi determinate de play-off-ul intercontinental (inter-confederații) la care participă șase echipe de pe cinci continente.

În acest inedit play-off, RD Congo (calificată direct într-una dintre finale) va da piept cu câștigătoarea dintre Noua Caledonie și Jamaica pentru un loc la Mondial, iar în celălalt duel, Irak (și ea calificată direct în finală) se va lupta pentru calificare cu învingătoarea dintre Bolivia și Surinam.

Convocat la ultima acțiune a naționalei din Noua Caledonie, amicalul 2-0 cu Gibraltar din octombrie în care a fost integralist, mijlocașul central Jekob Jeno (25 de ani) de la Unirea Slobozia din Superligă are toate șansele să fie prezent în play-off-ul care se va disputa în luna martie a anului viitor.

De altfel, Jeno pare în momentul de față cel mai bun jucător al naționalei din Oceania, ceilalți colegi evoluând în diviziile inferioare din Franța sau în modestul campionat intern din Noua Caledonie.

Jekob Abiezer Malacki Jeno (pe numele său întreg) este născut chiar în Noumea, capitala țării, și are în CV, pe lângă cele 10 meciuri din actuala ediție a Superligii României, 41 de partide disputate în Ligue 2 din Franța la Grenoble.

