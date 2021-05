Inter si-a gasit antrenor dupa despartirea de Conte! Cine o va pregati pe campioana Italiei! Anunt de ultima ora

Plecarea lui Conte de la Inter a fost surprinzatoare. Antrenorul italian a reusit sa opreasca suprematia lui Juventus in Serie A si sa aduca un titlu pe care italienii nu l-au mai castigat de 11 ani. Insa doar o zi a stat conducerea clubului din Milano fara manager. Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, Simone Inzaghi va fi noul tehnician al Interului.

"Simone Inzaghi la Inter, oficial. Va fi antrenorul care il va inlocui pe Antonio Conte. Contractul va fi semnat in urmatoarele ore", este mesajul postat de Fabrizio Romano pe contul personal de Twitter.

