"Am ajuns la un acord!" Este oficial! Inter Milano anunta ca s-a despartit de Antonio Conte

Antonio Conte si Inter Milano au ajuns la un acord in privinta incetarii colaborarii.

Conte s-a despartit de Inter, club alaturi de care a castigat titlul in acest sezon.

"Inter Milano anunta ca a ajuns la un acord pentru rezilierea amiabila a intelegerii cu antrenorul Antonio Conte. Intregul club ii multumeste pentru munca extraordinara pe care a facut-o, care a culmitat cu castigarea celui de-al XIX-lea titlu in Serie A. Antonio Conte va ramane pentru totdeauna in istoria clubului nostru", a fost mesajul de adio al "nerazzurrilor".

Potrivit presei din Italia, Conte a ales sa plece din cauza noii strategii pe care Steven Zheng, patronul lui Inter Milano, o va impune din urmatorul sezon. Chinezul doreste sa reduca salariile angajatilor cu 15-20% si sa vanda jucatori in aceasta perioada de mercato pentru a obtine cel putin 100 de milioane de euro.

Antonio Conte ar putea ajunge la Real Madrid. Potrivit AS, antrenorul este pe lista "Los Blancos", mai ales ca formatia de pe Santiago Bernabeu este in cautare de antrenor, dupa ce Zinedine Zidane a dat de inteles ca va pleca in aceasta vara.