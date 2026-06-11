Învinsă anul trecut în finala turneului WTA 250 de la 'S-Hertogenbosch chiar de Elise Mertens, Gabriela Ruse (28 de ani, 88 WTA) a semnat o revanșă dulce împotriva jucătoarei din Belgia.

Un an mai târziu, în optimile competiției, jucătoarea din București a eliminat-o în minimum de seturi pe a 22-a jucătoare a clasamentului mondial.

Gabriela Ruse a învins în minimum de seturi a 22-a jucătoare a lumii

6-3, 6-3 a fost scorul partidei adjudecate de Gabriela Ruse după nouăzeci de minute de joc, în care sportiva din țara noastră a reușit patru break-uri, câte două împărțite în fiecare set.

Un singur break a suferit Ruse în acest meci, în care a reușit prima victorie, în cinci întâlniri directe cu Elise Mertens.

Număr 88 mondial, Gabriela Ruse o poate întâlni în faza sferturilor de finală ale întrecerii pe favorita numărul opt, Barbora Krejcikova (45 WTA), care se va duela cu o altă belgiancă, Hanne Vandewinkel (97 WTA).