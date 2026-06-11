GALERIE FOTO Număr 22 WTA? Nicio problemă: Gabriela Ruse, victoria anului, pe iarba de la Hertogenbosch

Număr 22 WTA? Nicio problemă: Gabriela Ruse, victoria anului, pe iarba de la Hertogenbosch Tenis
Marcu Czentye
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Gabriela Ruse a reușit o revanșă impresionantă, pe iarba de la 'S-Hertogenbosch.

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Gabriela RuseElise MertensWTA Hertogenboschiarba
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Învinsă anul trecut în finala turneului WTA 250 de la 'S-Hertogenbosch chiar de Elise Mertens, Gabriela Ruse (28 de ani, 88 WTA) a semnat o revanșă dulce împotriva jucătoarei din Belgia.

Un an mai târziu, în optimile competiției, jucătoarea din București a eliminat-o în minimum de seturi pe a 22-a jucătoare a clasamentului mondial.

Gabriela Ruse a învins în minimum de seturi a 22-a jucătoare a lumii

6-3, 6-3 a fost scorul partidei adjudecate de Gabriela Ruse după nouăzeci de minute de joc, în care sportiva din țara noastră a reușit patru break-uri, câte două împărțite în fiecare set.

Un singur break a suferit Ruse în acest meci, în care a reușit prima victorie, în cinci întâlniri directe cu Elise Mertens.

Număr 88 mondial, Gabriela Ruse o poate întâlni în faza sferturilor de finală ale întrecerii pe favorita numărul opt, Barbora Krejcikova (45 WTA), care se va duela cu o altă belgiancă, Hanne Vandewinkel (97 WTA).

Gabriela Ruse

  • Gabriela ruse victorie sfert 3
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Gabriela Ruse luptă cu tot ce are pentru a rămâne în top 100 WTA

O motivație în plus pentru Gabriela Ruse, în actuala ediție a turneului de la 'S-Hertogenbosch o aduce obligația de a-și apăra punctele aferente calificării în finală, în 2025.

În cel mai bun caz, în care ar ieși campioană în turneul din Țările de Jos, Gabriela Ruse ar putea urca 14 poziții în clasamentul mondial, până pe locul 74.

În cel mai întunecat scenariu însă Gabriela Ruse va părăsi top 100 WTA, după acest turneu, în situația în care ar fi eliminată de Barbora Krejcikova. O victorie împotriva campioanei de Grand Slam din Cehia ar menține-o pe Ruse în prima sută ierarhică.

Financiar, premiul de €6,110, obținut pentru accederea între ultimele opt jucătoare, este doar o palidă recompensă, în comparație cu cecul de peste 70,000 de euro primit de Ruse la Roland Garros.

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