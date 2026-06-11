Simonei Halep (34 de ani) nu îi va fi ușor, din punct de vedere emoțional, să ducă la bun sfârșit evenimentul prin care își va consemna definitiv retragerea din tenis.

Dincolo de faptul că echipa organizatoare i-a pregătit videoclipuri cu cele mai importante reușite din carieră, clujenii s-au asigurat de vizita a doi dintre cei mai importanți oameni pe care Simona Halep i-a avut alături în carieră.

Simona Halep va fi antrenată de Cahill și Dobre, în meciul de retragere

Mai exact, Halep îi va avea alături, la evenimentul de retragere, pe ambii antrenori alături de care a reușit să câștige titlurile de mare șlem de la Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019.

Simbolic, Simona Halep va fi antrenată concomitent de australianul Darren Cahill - cu ajutorul căruia a deschis seria victoriilor în turneele majore - și de românul Daniel Dobre, datorită căruia a reușit să transforme în realitate visul de a ieși campioană pe iarba de la Wimbledon.

În plus, Simona Halep se va putea bucura de prezența australianului Darren Cahill în România chiar în săptămâna în care a aniversat opt ani de la trofeul cucerit în capitala Franței, unde, pe Arena Philippe-Chatrier, după finala cu Sloane Stephens, a fost intonat imnul național al României.