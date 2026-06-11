GALERIE FOTO S-au asigurat că va plânge la meciul de retragere: ce surpriză i-au pregătit clujenii Simonei Halep

S-au asigurat că va plânge la meciul de retragere: ce surpriză i-au pregătit clujenii Simonei Halep Tenis Carte postala Simona Halep 2018
Marcu Czentye
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Simona Halep își joacă meciul de retragere în cadrul Festivalului Sporturilor, în direct la PRO TV și pe VOYO, sâmbătă, 13 iunie, de la ora 17:00.

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Simonei Halep (34 de ani) nu îi va fi ușor, din punct de vedere emoțional, să ducă la bun sfârșit evenimentul prin care își va consemna definitiv retragerea din tenis.

Dincolo de faptul că echipa organizatoare i-a pregătit videoclipuri cu cele mai importante reușite din carieră, clujenii s-au asigurat de vizita a doi dintre cei mai importanți oameni pe care Simona Halep i-a avut alături în carieră.

Simona Halep va fi antrenată de Cahill și Dobre, în meciul de retragere

Mai exact, Halep îi va avea alături, la evenimentul de retragere, pe ambii antrenori alături de care a reușit să câștige titlurile de mare șlem de la Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019.

Simbolic, Simona Halep va fi antrenată concomitent de australianul Darren Cahill - cu ajutorul căruia a deschis seria victoriilor în turneele majore - și de românul Daniel Dobre, datorită căruia a reușit să transforme în realitate visul de a ieși campioană pe iarba de la Wimbledon.

În plus, Simona Halep se va putea bucura de prezența australianului Darren Cahill în România chiar în săptămâna în care a aniversat opt ani de la trofeul cucerit în capitala Franței, unde, pe Arena Philippe-Chatrier, după finala cu Sloane Stephens, a fost intonat imnul național al României.

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Ce a comunicat Simona Halep la opt ani de la câștigarea turneului de la Roland Garros

„9 iunie 2018. Ziua în care visul meu a devenit realitate.

Câștigarea primului meu titlu de Grand Slam la Roland Garros 2018 a fost unul dintre cele mai emoționante momente din viața mea. A fost răsplata pentru ani de muncă asiduă, sacrificii, obstacole și pentru faptul că nu am renunțat niciodată.

Opt ani mai târziu, privesc înapoi cu recunoștință pentru tot ceea ce mi-a oferit tenisul și pentru toți oamenii care au făcut parte din această călătorie.

Acum mă pregătesc pentru un alt moment foarte special: evenimentul meu oficial de retragere, pe 13 iunie, la Sports Festival, în Cluj.

Sunt încântată să revin pe teren alături de Elina Svitolina, Gaël Monfils și Andrei Pavel, avându-i din nou alături pe Darren Cahill și Daniel Dobre.

De asemenea, abia aștept să sărbătoresc acest moment împreună cu fanii, familia mea, prietenii și cu atât de mulți oameni care au făcut parte din parcursul meu.

Ne vedem sâmbătă!”, a scris Simona Halep pe rețelele de socializare, în așteptarea marelui eveniment.

Meciul de retragere al Simonei Halep va începe sâmbătă, 13 iunie, de la ora 17:00 și va fi transmis în direct și exclusiv de PRO TV și VOYO.

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